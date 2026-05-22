Sénégal: Coup de tonnerre à la présidence - Bassirou Diomaye Faye limoge Ousmane Sonko et dissout le gouvernement

Sud Quotidien, Ousmane Sonko/Page Facebook
Le Président sénégalais SEM Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko
22 Mai 2026
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko ce vendredi 22 mai 2026, actant dans la foulée la dissolution du gouvernement. Une décision majeure qui ouvre une nouvelle séquence politique au Sénégal et confirme les tensions grandissantes entre les deux principales figures de l'exécutif.

La décision a été officialisée à travers le décret n°2026-128, publié quelques heures après le passage d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale dans le cadre des questions d'actualité au gouvernement. Une séance parlementaire marquée par des échanges particulièrement tendus, sur fond de divergences de plus en plus visibles au sein de la majorité.

Au cours de cette plénière, certains responsables et députés proches du parti PASTEF ont ouvertement évoqué l'hypothèse d'un bras de fer institutionnel en cas de limogeage du Premier ministre. Des déclarations perçues par plusieurs observateurs comme une pression directe sur le chef de l'État, notamment en raison de la majorité parlementaire détenue par le camp présidentiel.

De son côté, Ousmane Sonko n'a pas caché ses divergences avec certains soutiens du mouvement « Diomaye Président », laissant apparaître publiquement des fractures politiques que plusieurs analystes évoquaient déjà depuis plusieurs semaines. Cette sortie a renforcé les spéculations autour d'une détérioration progressive des relations entre le président Bassirou Diomaye Faye et son désormais ex-Premier ministre.

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Dans l'immédiat, les membres du gouvernement sortant ont été chargés d'expédier les affaires courantes, dans l'attente de la nomination d'une nouvelle équipe gouvernementale. Aucune indication officielle n'a encore été donnée concernant le calendrier de désignation d'un nouveau Premier ministre.

Cet épisode marque un tournant important dans la vie politique sénégalaise. Après l'alternance historique portée par le tandem Diomaye-Sonko en 2024, cette rupture au sommet de l'État pourrait rebattre les cartes de la majorité et ouvrir une période d'incertitudes politiques, alors que le pays fait déjà face à de fortes attentes sociales et économiques.

Les prochains jours seront déterminants pour mesurer l'ampleur des répercussions institutionnelles et politiques de cette décision sans précédent au sein du pouvoir issu de PASTEF.

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