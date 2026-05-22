Tunisie: Pain subventionné riche en fibres - Réunion de suivi à Ben Arous pour examiner les blocages

Une séance de travail élargie s'est tenue ce vendredi au siège du Conseil régional de Ben Arous. Elle a été consacrée au suivi de la mise en oeuvre de la décision conjointe relative à l'augmentation du taux d'extraction de la farine et à la généralisation du pain riche en fibres au niveau régional.

La réunion a également permis d'écouter les représentants des directions et des structures concernées, d'évaluer le niveau d'engagement des différents intervenants dans l'application de cette décision à l'échelle régionale, et d'examiner les causes de la pénurie ainsi que les problèmes en suspens qui freinent la généralisation de ce type de farine dans les boulangeries.

Selon les déclarations faites à l'agence TAP par Marouane Zian, membre du Conseil national des régions et des districts, cette séance avait pour but d'évaluer le respect de l'application de la décision conjointe du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et de la ministre du Commerce et du Développement des exportations. Datée du 2 avril 2026, cette décision fixe le taux d'extraction de la farine et de la semoule, définit les différents types de semoule issus du blé dur et de farine issue du blé tendre destinés à la fabrication du pain subventionné, augmente ce taux de 78 % à 85 %, et adopte officiellement le « pain subventionné riche en fibres ».

Les participants ont analysé en détail les difficultés pratiques qui empêchent la disponibilité de ce type de farine dans les boulangeries subventionnées du gouvernorat de Ben Arous. Ils ont examiné les raisons profondes de cette pénurie et de la lenteur de l'exécution, malgré l'importance capitale de cette décision, notamment pour ses immenses bienfaits sur la santé des citoyens grâce à la haute valeur nutritionnelle du pain riche en fibres, sans oublier ses dimensions économiques.

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La séance a également permis d'écouter les avis et les propositions des représentants des secteurs de la santé, du commerce et de l'Office des céréales, afin de diagnostiquer les dysfonctionnements et de définir les responsabilités pour surmonter les obstacles logistiques et organisationnels.

En réaction aux conclusions des débats, la réunion a débouché sur la nécessité de suivre ce dossier à l'échelle nationale et de communiquer avec les ministères concernés au sujet des problèmes enregistrés au niveau régional. De plus, le représentant de la région a été invité à soumettre la question à la « Commission des secteurs productifs » au sein du Conseil national des régions et des districts, tout en poursuivant les efforts pour concrétiser les mécanismes capables d'activer cette décision sur tout le territoire national.