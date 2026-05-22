Tunisie: Grand Tunis - 321 individus recherchés arrêtés lors d'un vaste coup de filet

Des opérations sécuritaires simultanées menées dans le district du Grand Tunis durant la nuit du 21 au 22 mai ont abouti à l'arrestation de 321 individus recherchés, a annoncé, vendredi, le ministère de l'Intérieur.

Ces interventions d'envergure opérées en coordination entre les districts de la Sûreté et de la Garde nationales ont également abouti à la saisie de quantités de cocaïne, de cannabis et de comprimés psychotropes.

Des véhicules recherchés ou sans documents légaux ainsi que des sommes d'argent issues d'activités illicites ont été également saisis lors de ces opérations, précise le ministère dans un communiqué.

Selon la même source, ces opérations ont visé des éléments criminels « dangereux » impliqués dans le trafic de drogue, des vols et violences et s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le maintien de l'ordre public, notamment, dans les points chauds du Grand Tunis.

Le ministère de l'Intérieur a réaffirmé son engagement à poursuivre ces efforts pour garantir la sécurité des citoyens et la stabilité du pays, conformément à la politique sécuritaire de l'État.