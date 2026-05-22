Tunisie: La Poste - Ouverture exceptionnelle de 168 bureaux ce samedi

La Poste Tunisienne a annoncé, ce vendredi, l'ouverture exceptionnelle de 168 de ses bureaux à travers le pays pour la journée de demain, samedi.

Les guichets seront accessibles au public de 9h00 à 12h15, une mesure visant à permettre aux citoyens d'effectuer leurs démarches et de faciliter leurs transactions financières en fin de semaine.

Selon un communiqué officiel de l'institution, les usagers peuvent d'ores et déjà consulter la liste exhaustive des bureaux de poste concernés par cette séance de travail exceptionnelle en se rendant directement sur le site internet de la Poste Tunisienne.