Tunisie: Aïd Al Adha - Dispositif sécuritaire renforcé sur les routes et appel à la vigilance

Les usagers de la route sont appelés à observer avec rigueur un ensemble de recommandations, dans le cadre du dispositif sécuritaire déployé en prévision des déplacements liés à l'Aïd el-Kébir.

Cette période, traditionnellement marquée par une forte mobilité des citoyens entre les différentes régions du pays, devrait connaître une intensification notable du trafic routier à partir de samedi, nécessitant une vigilance accrue et le strict respect des règles de circulation afin de garantir la sécurité de tous et la fluidité du trafic.

Selon un communiqué publié vendredi par le ministère de l'Intérieur, ces recommandations insistent en particulier sur le strict respect des limitations de vitesse et l'observation rigoureuse du code de la route.

Elles appellent également les usagers à adopter une conduite responsable, prudente et apaisée, afin de réduire les risques d'accidents durant les périodes de forte affluence.

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Le ministère souligne en outre la nécessité de respecter les règles de priorité, de se conformer à la signalisation routière en vigueur et de suivre scrupuleusement les instructions des agents de la circulation déployés sur le terrain, notamment dans les zones à forte densité de trafic.

Le ministère insiste également sur le port obligatoire de la ceinture de sécurité, que ce soit en zone urbaine ou en dehors des agglomérations, rappelant qu'il s'agit d'une mesure essentielle pour réduire la gravité des accidents.

Il appelle par ailleurs au strict respect de l'interdiction de transporter des passagers dans des conditions inadaptées ou non conformes aux normes de sécurité.

Il invite les automobilistes à redoubler de vigilance à l'égard des piétons, en particulier dans les zones à forte densité de circulation ou à proximité des passages piétons.

Pour de plus amples informations, le ministère de l'Intérieur invite les usagers de la route à contacter les numéros suivants : 71 343 201 et 71 342 878.