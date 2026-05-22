Afrique: Bilan de FITA 2026 et lancement de l'«ATEX 2027» - Une nouvelle dynamique économique vers le continent

Après une édition 2026 de Fita marquée par une forte mobilisation internationale, le Tunisia Africa Business Council passe à une nouvelle étape avec le lancement d'«Atex 2027», un salon panafricain dédié aux technologies, à l'ingénierie et au savoir-faire à forte valeur ajoutée. Objectif affiché : positionner la Tunisie comme une plateforme stratégique des services et de l'expertise au service des grands projets africains.

La 9e édition du Forum international «Financing Investment and Trade in Africa» (Fita 2026), organisée à Tunis par le Tunisia Africa Business Council (Tabc), a enregistré une forte participation internationale avec près de 3.000 participants issus de 70 pays, 2.400 rencontres B2B, 15 conventions signées ainsi que trois projets majeurs conclus par des entreprises tunisiennes.

Du nouveau salon

Ce bilan a été présenté récemment par le président du Tabc, Anis Jaziri, lors d'une conférence de presse tenue au siège de l'organisation à Tunis.

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À cette occasion, le responsable a annoncé le lancement officiel de l'«African Technology & Expertise Expo» (Atex 2027), un nouveau salon panafricain dédié à l'expertise, aux technologies et aux solutions à forte valeur ajoutée. La première édition se tiendra les 6, 7 et 8 avril 2027 au Palais des Congrès de Tunis, en marge de la 10e édition de Fita.

Selon Anis Jaziri, cette initiative vise à «donner un nouvel élan à l'expertise et au savoir-faire tunisiens afin de mieux les exporter, notamment vers les marchés africains où ils sont fortement demandés».

«Atex 2027» ambitionne, en effet, de devenir une plateforme africaine de référence consacrée aux services, à l'ingénierie, à l'innovation et aux technologies au service du développement du continent. Le salon réunira des sociétés de services, des entreprises technologiques, des bureaux d'études, des experts, des investisseurs, des bailleurs de fonds ainsi que des opérateurs économiques africains et internationaux, souligne un communiqué distribué en marge de la conférence.

Dans un contexte marqué par l'accélération des grands projets structurants en Afrique, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, du numérique, de l'industrie, de la santé, de l'eau, des télécommunications et de la finance, les besoins en expertise qualifiée et en solutions technologiques innovantes sont en forte croissance, précise la même source.

Le Tabc estime ainsi qu'«Atex 2027» constituera une plateforme stratégique favorisant les partenariats et les échanges autour des grands projets de développement du continent africain.

Promotion des secteurs et du savoir-faire tunisien

Le salon assurera également la promotion du savoir-faire tunisien et africain dans plusieurs secteurs stratégiques tels que les infrastructures, l'éducation, la santé, le tourisme, l'agriculture, l'industrie, les technologies de l'information et de la communication, l'énergie, les services financiers, l'ingénierie et les solutions intelligentes.

À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent encourager une nouvelle dynamique de coopération Sud-Sud fondée sur le transfert de compétences, la co-construction, la co-production et le co-développement, avec pour objectif de faire émerger des champions africains capables de relever les grands défis économiques du continent.

Lors de cette conférence, le président du Tabc a également annoncé le lancement prochain du Conseil d'affaires tuniso-guinéen. Une délégation tunisienne effectuera prochainement une visite en Guinée-Conakry afin de finaliser cette initiative, lancée à la demande des partenaires guinéens.

Par ailleurs, le Tabc a indiqué travailler sur la mise en place d'une «Deal Room» permanente, destinée à accompagner les projets et les partenariats initiés lors des différentes éditions de Fita.