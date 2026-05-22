Tunisie: Le Géoparc du Dahar classé à l'UNESCO - Un acquis inestimable pour le tourisme tunisien

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a présidé, vendredi soir, les festivités de la célébration régionale organisée dans la région d'Aïn El Anba, dans la délégation de Béni Khedache ( Médenine), à l'occasion de l'inscription du Géoparc du Dahar au Réseau mondial des géoparcs de l'UNESCO.

Le directeur général de l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), Mohamed Mehdi Haloui, a affirmé que ce classement représente un acquis national et régional majeur, compte tenu du rayonnement touristique de la région et de son rôle croissant dans le soutien au secteur touristique tunisien.

Il a ajouté que l'intégration du Géoparc du Dahar au réseau mondial de l'UNESCO est de nature à renforcer l'attractivité de la destination touristique de la région et à ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement du tourisme alternatif et écologique, d'autant plus que le pays se prépare à célébrer « Tunis, capitale du tourisme arabe pour l'année 2027 ».

Il a également souligné que la prochaine étape nécessite une plus grande diversification du produit touristique et la valorisation des sites naturels et culturels, tout en précisant que la Tunisie regorge de plusieurs sites et régions éligibles à l'obtention de distinctions internationales similaires.