Tunisie: Festival de CANNES - « Round 13 » de Mohamed Ali Nahdi primé - Une consécration de plus

En marge du Festival de Cannes, le film « Round 13 » du réalisateur et acteur tunisien Mohamed Ali Nahdi a remporté le prix du Meilleur Film dans le cadre du « Cannes Prestige Summit », une manifestation cinématographique internationale organisée en parallèle avec les compétitions principales du festival.

Cette distinction s'ajoute à « Round 13 », toujours dans les salles tunisiennes, actuellement. Le « Cannes Prestige Summit » rassemble chaque année des professionnels du cinéma, des médias, des arts et des industries créatives venus de plusieurs pays. Organisé durant la période du Festival de Cannes, l'évènement propose des rencontres, des projections, des hommages et des remises de prix destinés à mettre en valeur des projets cinématographiques internationaux et naissants et favorise les échanges entre réalisateurs, scénaristes et producteurs.

À travers cette récompense, « Round 13 » est valorisé dans un contexte où les événements parallèles au Festival de Cannes jouent un rôle de plus en plus important dans la circulation des oeuvres et l'émergence de nouveaux talents.

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Le film de Mohamed Ali Nahdi s'inscrit dans cette dynamique, de plus en plus présente dans les festivals et manifestations internationales. Le festival de Cannes est riche de ses évènements parallèles qui sont nombreux, citons le Marché du film et la Ciné F qui ont vu défiler des Tunisiens.

Cette consécration témoigne de la qualité du cinéma tunisien qui continue, malgré les défis et les difficultés, à porter des projets ambitieux capables de séduire les jurys et les professionnels du secteur au-delà des frontières du pays.

Ce prix pousse toute une génération de cinéastes tunisiens qui cherchent à faire circuler leurs oeuvres dans les circuits internationaux. « Round 13 » suit le parcours de Kamel, ancien champion de boxe africaine, qui a abandonné sa carrière pour construire une vie paisible auprès de son épouse Samia et de leur fils Sabri.

Ouvrier sur les chantiers, il s'occupe à plein temps de sa petite famille et reste admiratif de son garçon qu'il couve. Le quotidien de cette petite famille bascule lorsqu'un accident à l'école conduit le petit garçon à des examens médicaux révélant une terrible vérité : Sabri est atteint d'une tumeur osseuse. Dès lors, la famille plonge dans une lutte éprouvante contre la maladie, la peur et l'impuissance face à un système médical défaillant.