Tunisie: Vient de paraître/Aux editions leaders, « le chemin de mon destin » du docteur hedi ben maïz - Une vie, une époque

« Tout ne peut pas être dit. Les faits marquants qui sont restés gravés dans ma mémoire, à chaque étape de mon parcours, seront décrits ».

Le docteur Hedi Ben Maïz est de ces médecins que l'on aime, ces médecins qui auscultent, qui palpent, qui vous écoutent respirer, tousser, qui regardent au fond de votre gorge... Et qui refusent de s'en remettre aux seuls examens radio, scanner, IRM.

En un mot ces médecins qui calment, rassurent et confortent. Et peut-être, hélas, sont en voie de disparition. Plus qu'un métier, ces médecins avaient une vocation, un destin.

Hedi ben Maïz en témoigne, et accepte de relever le défi que ses amis, sa famille, ses disciples lui ont lancé : écrire ses mémoires.

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Ecrire ses mémoires, se faire le témoin de sa vie, se regarder dans le miroir et se dédoubler en quelque sorte n'est pas un exercice aisé.

Retracer un parcours classique mais toujours personnel et particulier, qui mena l'enfant de Djerba au professeur émérite de la Faculté de Tunis, est toujours une gageure.

« Tout ne peut pas être dit. Les faits marquants qui sont restés gravés dans ma mémoire, à chaque étape de mon parcours, seront décrits ».

Il raconte une enfance austère en un temps où sévissait la famine, la joie d'être admis dans le saint des saints, le collège Sadiki qui ouvrait alors la voie royale.

Plus tard son départ pour la France dans la cale d'un bateau, et son installation à Paris ainsi que les différentes étapes de sa carrière médicale à travers plusieurs services hospitaliers.

Le tout émaillé d'anecdotes, de souvenirs et de références. Mais dans cette autobiographie, le docteur Ben Maïz n'est pas le seul à parler. Il cède souvent la plume à ses maîtres, ses mentors ou ses disciples.

Grâce à tous ces témoignages qui émaillent le récit, grâce à la narration dense et documentée de l'auteur, on découvre en filigrane l'histoire de la médecine en Tunisie, et de ceux qui l'ont faite.

Le livre, abondamment illustré, est un récit de vie, mais aussi celui d'une époque.