Afrique Australe: Luanda accueille le Gala des sports d'Afrique australe

Luanda — La ville de Luanda, capitale de l'Angola, accueillera ce samedi, pour la première fois, le Gala des prix sportifs régionaux d'Afrique australe (RASA).

L'Angola y concourra dans deux catégories avec la sprinteuse paralympique Juliana Moko (T11, déficience visuelle) et la judoka Rosiane Alberto (-44 kg).

Cet événement, promu par le Conseil des sports de la Région 5 de l'Union africaine (AUSC), met à l'honneur l'excellence sportive en Afrique.

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Des délégations de dix pays de la Région 5 seront présentes à cette soirée qui célébrera le talent, le leadership, le dépassement de soi et l'avenir du sport africain. Plus de trois cents personnes sont attendues pour ce gala qui récompensera douze catégories.

Les prix RASA, qui en sont à leur 8e édition, récompensent chaque année les meilleurs athlètes d'Afrique australe, valorisant leurs performances, leur excellence et leur contribution au développement du secteur sur le continent.

Parallèlement, d'autres activités sont prévues, notamment une campagne de plantation d'arbres.

Les trois premières éditions se sont déroulées en Afrique du Sud. L'événement a été interrompu par la pandémie de Covid-19. Par la suite, des éditions ont vu le jour en Eswatini (2023), en Zambie (2024) et au Zimbabwe (2025).