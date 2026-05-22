Angola: Le commandant général évalue la disponibilité opérationnelle à Huambo

22 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ZZN/ALH/BS

Huambo — Le commandant général de la Police nationale, le commissaire général Francisco Ribas da Silva, a évalué ce vendredi, dans la province de Huambo, le niveau de sécurité publique, la disponibilité opérationnelle des forces ainsi que les moyens disponibles pour la prévention de la criminalité.

Au cours de plusieurs heures de travail dans cette province, il a tenu une rencontre avec le gouverneur Pereira Alfredo, avant de se rendre au Commandement provincial ainsi qu'aux unités de la Police d'intervention rapide (PIR) et de l'Unité de réaction et de patrouille (URP).

S'adressant aux effectifs, il a indiqué que cette mission visait à constater les conditions d'hébergement, la logistique et l'opérationnalité des forces de police, notamment l'alimentation, les dortoirs et les moyens utilisés dans les actions de prévention de la criminalité et de rétablissement de l'ordre en cas de troubles ou de manifestations non autorisées.

Il a encouragé les agents à exercer leurs fonctions avec responsabilité et patriotisme dans l'accomplissement de leur mission de garantie de la paix, de la sécurité et de la tranquillité publiques, soulignant que la fonction policière exige discipline, esprit de dévouement et sens élevé du devoir.

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Il a également appelé à un investissement accru dans la formation continue et l'entraînement des forces, en particulier durant les périodes de moindre intensité opérationnelle, afin de garantir une disponibilité permanente et une capacité de réponse en toutes circonstances.

Enfin, il a insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion, la camaraderie et l'entraide au sein des effectifs, la solidarité constituant l'un des piliers essentiels du renforcement institutionnel du corps de police.

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