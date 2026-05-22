Angola: Cabinda - Le SME expulse 369 migrants en situation irrégulière

22 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JFC/JL/LUZ

Cabinda — Le Service des migrations et des étrangers (SME) a expulsé ces derniers jours 369 migrants en situation irrégulière résidant dans la province de Cabinda.

Il s'agit de citoyens de la République démocratique du Congo (RDC) et du Congo, interpellés à différents endroits de la province dans le cadre d'une opération de contrôle et de suivi des étrangers en situation migratoire irrégulière.

Selon une note du service de communication institutionnelle et de presse de la délégation locale du ministère de l'Intérieur, transmise à l'ANGOP ce vendredi, les opérations de contrôle et d'interpellation de ces personnes ont eu lieu dans les municipalités de Ngoio, Cabinda et Liambo.

Le renvoi s'est effectué par les postes frontières de Yema et Massabi.

La province de Cabinda, située au nord de l'Angola, partage une vaste frontière terrestre, maritime et fluviale avec les deux Congo.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.