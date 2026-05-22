Angola: Cabinda - Le SME expulse 369 migrants en situation irrégulière

Cabinda — Le Service des migrations et des étrangers (SME) a expulsé ces derniers jours 369 migrants en situation irrégulière résidant dans la province de Cabinda.

Il s'agit de citoyens de la République démocratique du Congo (RDC) et du Congo, interpellés à différents endroits de la province dans le cadre d'une opération de contrôle et de suivi des étrangers en situation migratoire irrégulière.

Selon une note du service de communication institutionnelle et de presse de la délégation locale du ministère de l'Intérieur, transmise à l'ANGOP ce vendredi, les opérations de contrôle et d'interpellation de ces personnes ont eu lieu dans les municipalités de Ngoio, Cabinda et Liambo.

Le renvoi s'est effectué par les postes frontières de Yema et Massabi.

La province de Cabinda, située au nord de l'Angola, partage une vaste frontière terrestre, maritime et fluviale avec les deux Congo.