Angola: Plus de huit mille personnes meurent chaque année du tabagisme au pays

Luanda — Plus de huit mille personnes meurent chaque année à cause des maladies liées au tabagisme, a annoncé jeudi, la directrice générale de l'Institut National de Lutte contre la Drogue (INALUD), Ana Graça.

La directrice a fait cette annonce lors d'une réunion organisée par l'Institut dénommée « Roue de la santé », qui s'est tenue sous le thème « Angola sans tabac, un avenir sain promu par l'institution, avec la participation des spécialistes de diverses branches.

Selon Ana Graça, le nombre de fumeurs dans le pays est en constante augmentation, une situation qui inquiète les autorités sanitaires, puisqu'il n'existe pas encore de législation spécifique sur le tabagisme en Angola.

Cette année, a-t-elle informé, l'Angola envisage de mener une enquête nationale pour évaluer la prévalence du tabagisme au sein de la population.

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Elle a ajouté qu'en matière de prévention, l'INALUD continue de renforcer ses actions de sensibilisation auprès des communautés en collaboration avec des dirigeants communautaires, des enseignants et des familles pour promouvoir une culture préventive.

Elle a ensuite indiqué qu'entre 2024 et 2025, l'institut a organisé 1 386 conférences, 110 campagnes de sensibilisation et 21 interviews dans les médias, ayant touché plus de 138 000 personnes à travers le pays.

Ana Graça a précisé que la réunion avait eu pour objectif d'examiner des stratégies de prévention et de lutte contre le tabagisme dans le pays.

Elle a par ailleurs évoqué la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte contre le tabac, ratifiée par l'Angola, un traité international qui vise à protéger la population des conséquences sanitaires, sociales, environnementales et économiques liées à la consommation de tabac.

« Le pays n'a pas encore souscrit à la disposition relative au commerce des produits dérivés du tabac et n'a adopté aucune loi spécifique en la matière », a-t-elle souligné.

Dans ce cadre, elle a plaidé pour un renforcement des mesures fiscales afin de réduire la consommation de tabac, rappelant que la taxe sur le tabac est passée de 10 % à 60 % en vertu de la loi 14/25.

La directrice a enfin annoncé la tenue, le 30 mai, sur le Marginal de Luanda, d'une marche en référence à la Journée mondiale sans tabac.