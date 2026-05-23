Sénégal: Ousmane Sonko - 'Ce soir, je dormirai le coeur léger à la Cité Keur Gorgui'

22 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Ousmane Sonko a réagi à son limogeage en déclarant, vendredi, qu'il dormira le coeur léger, à la cité Keur Gorgui, à Dakar.

"Alhamdoulillah. Ce soir, je dormirai le coeur léger à la cité Keur Gorgui", a-t-il écrit sur sa page.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis fin aux fonctions du Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé, vendredi 22 mai, le secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba, dans une déclaration lue à la RTS.

Cette décision entraîne la démission des membres du gouvernement, selon M. Ba. Les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes, a-t-il ajouté.

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