Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 mai 2026

revue de presse

Sénégal : Rupture historique au sommet de l'État, le Président Bassirou Diomaye Faye limoge Ousmane Sonko

C’est un séisme politique d'une magnitude sans précédent qui secoue le Sénégal et l'ensemble de la sous-région. Ce vendredi 22 mai 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement mis fin aux fonctions de son Premier ministre et mentor politique, Ousmane Sonko. Cette décision radicale entraîne la dissolution immédiate du gouvernement et marque la fin brutale du tandem exécutif qui présidait aux destinées du pays depuis l'alternance d'avril 2024.

L'onde de choc s'est propagée dans la soirée à travers la publication d'un acte officiel majeur. Comme le rapporte le média d'information Senenews, le chef de l'État a signé ce vendredi 22 mai 2026 le décret présidentiel numéro 2026-1128, mettant un terme immédiat aux responsabilités d'Ousmane Sonko à la tête du gouvernement.

Pour acter cette séparation, Bassirou Diomaye Faye s'est appuyé de manière rigoureuse sur les prérogatives agencées par la Loi fondamentale sénégalaise, visant spécifiquement les articles 42, 43, 53 et 56 de la Constitution. [Source allAfrica]

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BAD et OCP signent une garantie verte de crédit de €450 millions

Une garantie verte de crédit entre le groupe OCP et la BAD va accompagner le déploiement du programme d’investissement 2023-2030 du groupe marocain autour des énergies renouvelables, de l’eau et de la décarbonation industrielle.

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et le Groupe OCP ont conclu, le 22 mai à Rabat, un accord portant sur une garantie partielle de crédit de 450 millions d’euros afin d’appuyer le financement du programme d’investissement du leader mondial des engrais phosphatés et des solutions de nutrition des plantes.

Selon les deux institutions, cette opération doit permettre à Société générale et à BNP Paribas de mobiliser un financement vert de 530 millions d’euros destiné à accompagner plusieurs projets industriels et énergétiques du groupe marocain. [Source Apanews]

Gabon - Alain-Claude Bilie-By-Nzé saisit la Commission africaine des droits de l’homme après son incarcération

Détenu provisoirement depuis le 16 avril dans une affaire d’abus de confiance et d’escroquerie présumés remontant à 2008, l’ancien Premier ministre gabonais et opposant Alain-Claude Bilie-By-Nzé a saisi la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Ses avocats dénoncent une procédure « juridiquement absurde » et accusent le pouvoir de dérive autoritaire, tandis que la présidence gabonaise défend l’indépendance de la justice.

Le président du parti Ensemble pour le Gabon, qui dénonce régulièrement les dérives autoritaires du gouvernement, est en détention préventive depuis le 16 avril dans le cadre d'une enquête sur des faits présumés d'abus de confiance et d'escroquerie qui remontent à 2008.

"On nage dans l'absurdité totale: d'un point de vue juridique, il y a zéro escroquerie, zéro abus de confiance, et une incarcération sur ces fondements, c'est de l'ordre de l'horreur juridique. Ça n'existe pas", a déclaré à l'AFP Arthur Vercken, l'un de ses avocats. [Source Africa Radio]

L’Égypte annonce une découverte majeure de pétrole et de gaz dans le désert Occidental

L’Égypte annonce avoir découvert un gisement majeur de pétrole et de gaz dans le désert Occidental. Le ministère du Pétrole parle de la plus grande trouvaille du pays en quinze ans. Selon les premières estimations, le site contient 330 milliards de pieds cubes de gaz et 10 millions de barils de pétrole.

Le gisement se trouve à seulement dix kilomètres d’infrastructures existantes. Cette proximité permet d’envisager une exploitation rapide, sans les délais ni les coûts habituellement liés aux zones isolées. La découverte a été réalisée par Agiba, une coentreprise égypto italienne. Les autorités égyptiennes insistent sur l’impact direct que cette ressource aura sur la sécurité énergétique nationale et sur les recettes en devises. [Source Africapresse]

Les jeunes Africains connaissent leurs adversaires pour le Mondial U17 2026 au Qatar

La CAN U17 2026 se poursuit au Maroc alors que la FIFA a tiré au sort les groupes de la Coupe du Monde U17 au Qatar. Maroc, Algérie, Sénégal, Mali, Égypte, Cameroun, Côte d’Ivoire et Tanzanie sont déjà fixés.

Alors que la CAN U17 2026 entre dans sa phase décisive au Maroc, les sélections africaines qualifiées pour la Coupe du Monde U17 connaissent déjà une partie de leur programme. Le tirage au sort du Mondial, effectué jeudi 21 mai à Zurich, a placé plusieurs représentants du continent dans des groupes relevés. [Source Afrik.com]

Le Bénin réclame l’extradition de Kemi Seba, maintenu en détention en Afrique du Sud

L’activiste béninois, connu pour ses attaques contre l’impérialisme occidental, avait été arrêté dans un centre commercial de Pretoria, le 13 avril, avec son fils et un militant suprémaciste blanc.

Kemi Seba est sous le coup d’un nouveau mandat d’arrêt en Afrique du Sud. Alors que sa demande de remise en liberté sous caution, liée à une autre affaire, était examinée par un juge de Pretoria, vendredi 22 mai, le tribunal a été informé que la requête d’arrestation provisoire déposée par le Bénin auprès des autorités sud-africaines avait été validée.

Jusqu’à présent, l’activiste béninois de 44 ans était visé par des accusations de violation de la loi sur l’immigration, pour être resté dans le pays plus longtemps que son visa ne l’y autorisait – une affaire dont l’examen va se poursuivre le 8 juin. Kemi Seba doit désormais aussi faire face à des poursuites pour « blanchiment d’argent » et « apologie de crime et incitation à la haine et à la violence ». [Source Le Monde Afrique]

En Zambie, avant la présidentielle, les nouvelles lois sur le numérique inquiètent les médias

En Zambie, de nouvelles lois sur la cybersécurité et la cybercriminalité inquiètent journalistes et défenseurs des droits humains.

Adoptés en avril 2026 par le Parlement puis promulgués dans la foulée par le président Hakainde Hichilema, ces textes sont officiellement destinés à lutter contre les abus en ligne et les fraudes numériques. Mais à moins de trois mois de la présidentielle du 13 août 2026, plusieurs médias indépendants dénoncent des lois aux contours flous, susceptibles selon eux de faire taire les voix critiques et d’encourager l’autocensure. [Source RFI]

Nigeria : Le régulateur veut débloquer le marché des opérateurs mobiles virtuels

Le régulateur nigérian des télécoms a publié un projet de règles opérationnelles destiné à encadrer les opérateurs mobiles virtuels et leurs relations avec les grands réseaux hôtes. Cette consultation publique vise à débloquer un marché ouvert depuis 2023 mais encore largement inactif, faute d’accords commerciaux entre les MVNO et les opérateurs historiques comme MTN, Airtel, Glo et 9mobile.

La Commission nigériane des communications (NCC) a publié le 20 mai 2026 un projet de « Business Rules for Mobile Virtual Network Operations in Nigeria », document de version 2.0 destiné à encadrer les relations entre les opérateurs mobiles virtuels (MVNO) et les opérateurs de réseau hôte (HNO).

Le texte, élaboré dans le cadre de la loi sur les communications de 2003, est soumis à consultation publique jusqu’au 29 juin. Une séance de consultation en présentiel est prévue le jeudi 9 juillet 2026 à 11 heures au siège annexe de la NCC dans le district de Mbora à Abuja. [Source Beninwebtv]

Togo - Le FMI décaisse près de 111 milllions de dollars

Le Fonds monétaire international (FMI) et le Togo ont conclu un accord sur les troisième et quatrième revues conjointes du programme de réformes économiques appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC).

Une fois approuvé par le conseil d'administration du Fonds, cet accord ouvrira au Togo l'accès à 110,8 millions de dollars, portant le total des décaissements à 302,2 millions de dollars depuis le début du programme.

Les résultats sont jugés « globalement satisfaisants » par les équipes du FMI. La quasi-totalité des critères de réalisation quantitatifs ont été atteints, et sept des huit repères structurels ont été respectés depuis la dernière revue, notamment les mesures de renforcement de la gestion des finances publiques, d'amélioration de la transparence budgétaire et de supervision des entreprises publiques. [Source Togonews]

Ebola : L'Ouganda suspend tous les transports publics vers la RDC

Jeudi, le gouvernement ougandais a annoncé la suspension de tous les transports publics à destination de la République démocratique du Congo, où une épidémie mortelle d'Ebola se propage.

La semaine dernière, une importante épidémie de cette fièvre hémorragique hautement contagieuse a été déclarée dans la province d'Ituri, à l'est de la RDC, qui borde l'Ouganda.

L'Ouganda a ensuite signalé deux cas suspects d'Ebola — un cas d'infection et un décès — concernant des ressortissants congolais ayant traversé la frontière. Mais il a précisé qu'il n'y avait actuellement aucun cas actif d'Ebola, un cas précédemment suspecté s'étant révélé négatif à deux reprises. [Source Africanews]