Madagascar: Cambriolages - Les voleurs s'attaquent aux grilles de protection

Le vol, et particulièrement le cambriolage, prend aujourd'hui des formes multiples et de plus en plus audacieuses. Des faits similaires ont ainsi été constatés dans plusieurs habitations proches les unes des autres, aux alentours d'Ambolonkandrina. Les cambrioleurs escaladent jusqu'aux étages supérieurs, arrachent les grilles métalliques des fenêtres, puis s'introduisent dans les logements et emportent tout ce qu'ils peuvent.

« Les propriétaires dormaient profondément et n'ont absolument rien entendu. C'est en se réveillant vers 4 heures du matin qu'ils ont découvert la fenêtre ouverte et la grille métallique arrachée, permettant l'accès. L'intérieur avait été entièrement fouillé. La somme de 700 000 ariary, contenue dans un sac posé sur le lit, ainsi qu'un téléphone portable, ont disparu. Personne ne dormait dans la pièce cambriolée. Le logement visé se trouve au deuxième étage d'un immeuble en bord de rue », selon le récit du cambriolage survenu à Bibilava Ambolonkandrina.

Plusieurs autres personnes ont également signalé des cambriolages. Les faits sont identiques : les grilles métalliques des fenêtres ont été sectionnées et arrachées, permettant aux malfaiteurs d'ouvrir les portes depuis l'intérieur.