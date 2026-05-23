Madagascar: Mahajanga - Les habitants sensibles au traitement du baobab géant

Il y a deux jours, la commune de Mahajanga a apporté une touche décorative au baobab géant, symbole emblématique de la ville. L'initiative n'a pas fait l'unanimité.

L'objectif est de rendre Mahajanga plus attrayant pour les touristes. À l'approche de la fête de la Pentecôte, la municipalité a choisi de décorer la ville pour la mettre à l'heure des festivités. Mais les habitants s'inquiètent des récents traitements appliqués sur l'écorce de l'arbre emblématique. Âgé de 275 ans, le baobab du bord de mer est un témoin de l'histoire de la ville.

Une grosse couche de peinture blanche et un coeur tatoué en rouge ont été appliqués sur le grand arbre, environ 1,50 m à partir de la racine.

Les réactions ont fusé. La population a exprimé son mécontentement, craignant pour la survie du baobab et son intégrité naturelle.

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« Le baobab n'est pas un support publicitaire, mais un élément du patrimoine et une espèce protégée. Apposez une plaque autour du baobab pour exprimer votre amour pour Mahajanga, mais ne le poinçonnez pas. Le peindre à l'huile est dangereux pour cet arbre emblématique, car elle contient des substances chimiques qui peuvent empoisonner et endommager son écorce, bloquer la circulation de l'air et l'affaiblir progressivement », s'est exprimé un ingénieur et expert environnemental à Mahajanga.

D'autres ont estimé qu'un risque d'asphyxie et de blocage de la régulation thermique menace le colosse.