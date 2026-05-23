Madagascar: Mahajanga - Les habitants sensibles au traitement du baobab géant

23 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Il y a deux jours, la commune de Mahajanga a apporté une touche décorative au baobab géant, symbole emblématique de la ville. L'initiative n'a pas fait l'unanimité.

L'objectif est de rendre Mahajanga plus attrayant pour les touristes. À l'approche de la fête de la Pentecôte, la municipalité a choisi de décorer la ville pour la mettre à l'heure des festivités. Mais les habitants s'inquiètent des récents traitements appliqués sur l'écorce de l'arbre emblématique. Âgé de 275 ans, le baobab du bord de mer est un témoin de l'histoire de la ville.

Une grosse couche de peinture blanche et un coeur tatoué en rouge ont été appliqués sur le grand arbre, environ 1,50 m à partir de la racine.

Les réactions ont fusé. La population a exprimé son mécontentement, craignant pour la survie du baobab et son intégrité naturelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le baobab n'est pas un support publicitaire, mais un élément du patrimoine et une espèce protégée. Apposez une plaque autour du baobab pour exprimer votre amour pour Mahajanga, mais ne le poinçonnez pas. Le peindre à l'huile est dangereux pour cet arbre emblématique, car elle contient des substances chimiques qui peuvent empoisonner et endommager son écorce, bloquer la circulation de l'air et l'affaiblir progressivement », s'est exprimé un ingénieur et expert environnemental à Mahajanga.

D'autres ont estimé qu'un risque d'asphyxie et de blocage de la régulation thermique menace le colosse.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.