Madagascar: Protection sociale - Les personnes vulnérables soutenues

« La protection sociale va au-delà des transferts monétaires pour les populations vulnérables. Il s'agit surtout de les soutenir dans un changement de comportement face à la vie », explique Fabiola Raharimampianina, directrice régionale du Fonds d'intervention pour le développement (FID) Toliara, lors de l'ouverture de la célébration du mois de la protection sociale à Toliara.

« Pour notre part, nous développons des programmes de soutien pour rehausser les revenus des familles vulnérables. Les programmes les poussent vers un changement de comportement durable. L'envoi des enfants à l'école, la réalisation de projets agricoles et d'élevage, l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants, les pratiques familiales essentielles, entre autres », ajoute-t-elle.

Pour l'ONG AidforMada, active dans le soutien scolaire et sportif des collégiens et lycéens ainsi que dans la promotion de l'utilisation des foyers améliorés, la protection sociale consiste à aider les populations vulnérables à sortir de leur situation de précarité, en leur proposant des alternatives et des activités capables d'apporter un peu de « douceur » dans leur vie. Selon les explications fournies par les responsables de l'ONG, les actions de protection sociale améliorent le quotidien de nombreuses familles.

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Près de deux cent mille familles sont soutenues par des programmes de protection sociale dans la région Atsimo Andrefana. Des programmes sont prévus par la direction régionale de la Population Atsimo Andrefana, tels que des dons matériels pour les personnes âgées et vivant avec un handicap à Toliara.