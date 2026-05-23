Madagascar: Evènement - Une Business Week pour réveiller l'Atsimo Andrefana

La deuxième édition du « Atsimo Andrefana Business Awards », pour cette année, changera de nom et de contenu. La présentation officielle du « Business Week Atsimo Andrefana », nouvelle dénomination de l'événement économique, s'est déroulée mercredi dernier à Toliara.

« L'événement ne se résumera plus seulement à une soirée unique où des trophées sont distribués aux entrepreneurs méritants. Il se déroulera pendant une semaine avec un concept tout nouveau de format élargi afin de positionner Toliara comme un carrefour incontournable de l'innovation, de l'excellence et des affaires dans le sud du pays », explique Natacha Rakoto Ramambason, membre du comité d'organisation.

Le Business Week se déroulera du 22 au 30 août à Toliara. Il sera marqué par des animations économiques et entrepreneuriales dans un village économique, une nouvelle initiative impulsée par les feedbacks reçus lors de la première édition en 2025.

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« Le village économique sera un centre d'affaires comme les foires et expositions et permettra de booster les ventes et de décrocher des contrats BtoB», explique-t-elle encore. Une grande parade de rue des entrepreneurs et acteurs économiques précédera l'ouverture officielle. Un moyen de célébrer l'identité de l'Atsimo Andrefana, selon les organisateurs.

Districts

Un pilier « savoir » avec des master class et des panels sera également au menu. Une opportunité pour transmettre des outils concrets de gestion et d'innovation aux entrepreneurs, porteurs de projet et étudiants. Les 23 et 24 août seront organisés les « Golden Run » et « Golden Play », des éliminatoires dans des disciplines sportives.

« Une nouveauté également qui rentre dans un concept de mobilisation de la jeunesse et des entreprises autour des valeurs de performance, de santé et de cohésion sociale », détaillent encore les organisateurs lors de la présentation. Ces derniers soulignent que les opérateurs économiques et entrepreneurs des autres districts seront mobilisés pour participer.

« Cette année, l'événement qui porte le nom de Business Week Atsimo Andrefana confirmera que les autres districts participeront à cette semaine économique. Des communications seront organisées en collaboration avec la région Atsimo Andrefana », répondent-ils à la question d'implication des autres districts.

L'assistance a par ailleurs demandé à ce que les organisateurs invitent des responsables et décideurs pour mener des explications détaillées sur des points stratégiques de l'économie de la région Atsimo Andrefana. « Le sort du port de Toliara entre autres n'est pas connu clairement après que des annonces éphémères d'extension ont eu lieu. Qu'en est-il de la problématique d'ensablement du tirant d'eau, en aval du flux du fleuve Fiherenana ? », a demandé un opérateur.