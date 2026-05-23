Ethiopie: Le vice-Premier ministre salue Ethiopian Airlines comme un symbole de l'excellence africaine

Addis Ababa — Lors du dîner organisé à l'occasion du 80e anniversaire d'Ethiopian Airlines, le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a salué la compagnie aérienne nationale, la qualifiant de bien plus qu'une simple compagnie aérienne, mais d'un symbole vivant de l'excellence africaine.

Il a évoqué le long parcours de la compagnie aérienne, qui s'étend sur huit décennies, soulignant comment elle a surmonté les guerres, les transitions politiques, les difficultés économiques et l'incertitude mondiale tout en faisant preuve de stabilité et de résilience.

Au-delà du transport de passagers d'un continent à l'autre, a-t-il déclaré, Ethiopian Airlines a porté la fierté, l'ambition et les aspirations des Éthiopiens à travers le monde.

Le vice-Premier ministre a également souligné que la réponse apportée par la compagnie aérienne pendant la pandémie de COVID-19 avait constitué un moment décisif de son histoire.

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Alors que le secteur aérien mondial était pratiquement à l'arrêt, Ethiopian Airlines a maintenu ses activités en adaptant rapidement son modèle économique, en développant ses services de fret et en renforçant ses opérations d'intervention d'urgence.

Le vice-Premier ministre a en outre décrit cette période comme un exemple clair de l'agilité, de l'innovation et de la résilience de la compagnie aérienne face à la pression.

Il a également souligné la place de la compagnie parmi les institutions aéronautiques les plus respectées d'Afrique, fondée sur des décennies de leadership solide, d'expertise technique et de discipline organisationnelle.

Son personnel - pilotes, ingénieurs, personnel de cabine et personnel de soutien - a été salué pour avoir su préserver une culture profonde de professionnalisme et un engagement à long terme envers l'excellence.

Au-delà du secteur aérien, il a souligné l'impact plus large de la compagnie aérienne sur le développement de l'Éthiopie, notamment en stimulant les échanges commerciaux, en soutenant le tourisme, en créant des emplois et en renforçant la présence et la réputation du pays sur la scène internationale.

En conclusion de son intervention, M. Temesgen a déclaré qu'Ethiopian Airlines reflétait la détermination et le potentiel du peuple éthiopien et constituait la preuve de ce que les institutions africaines peuvent accomplir sur la scène mondiale.

Le vice-Premier ministre s'est dit convaincu que la compagnie aérienne poursuivra sa croissance jusqu'à son centenaire et au-delà.