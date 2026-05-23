Ethiopie: Les nouveaux électeurs s'engagent à voter pour un parti qui aspire à améliorer le bien-être des jeunes

Addis Ababa — Les nouveaux électeurs d'Addis-Abeba se sont engagés à voter pour un parti politique qui aspire à améliorer le bien-être des jeunes lors des prochaines 7e élections législatives.

Les élections générales en Éthiopie sont prévues pour le 1er juin 2026.

Selon la Commission électorale nationale (NEBE), plus de 5,5 millions d'électeurs se sont inscrits en personne et via l'application numérique « Merchaye ».

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Quelque 47 partis politiques, qui ont présenté 10 934 candidats, exposent leurs programmes et débattent.

En outre, 55 organisations locales accréditées par la NEBE en tant qu'observateurs électoraux ont déployé plus de 60 277 agents dans toutes les régions.

Près de 170 organisations de la société civile mènent des activités de sensibilisation et dispensent des formations à l'électorat.

S'adressant à l'ENA, des jeunes de la capitale ont décrit les élections générales comme l'expression d'une pratique démocratique dans laquelle le droit constitutionnel d'élire et d'être élu est exercé publiquement.

Les nouveaux électeurs ont déclaré s'être inscrits pour voter lors de la 7e élection générale, affirmant qu'ils voteraient pour un parti qui favorise le développement durable et la croissance du pays et qui défend les intérêts de la jeunesse.

Meqdelawit Hussein, élève de terminale et nouvelle électrice, a déclaré qu'une élection nationale était l'expression des droits constitutionnels et démocratiques.

« Je suis ravie de voter pour la première fois afin de soutenir un parti proposant de meilleures alternatives politiques », a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Dawit Wondesen a déclaré que la participation active des citoyens aux élections jouait un rôle irremplaçable pour garantir une paix et une croissance durables.

C'est pourquoi « j'exercerai mon droit constitutionnel et jouerai un rôle constructif pour le succès de ces élections », a-t-il déclaré.

De son côté, Dagmawit Daniel a déclaré qu'elle était prête à assumer sa responsabilité en tant que jeune pour contribuer à garantir que la 7e élection générale soit libre, équitable et couronnée de succès.

Rappelant qu'il n'avait jamais voté lors des élections précédentes, Mihretu Bekele a déclaré qu'il était prêt à choisir le parti qui, selon lui, soutient le mieux la croissance nationale et défend les intérêts de la jeunesse.