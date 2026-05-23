Ethiopie: Les campagnes de sensibilisation s'intensifient à l'approche du jour du scrutin pour la 7e élection législative au pays

Addis Ababa — À l'approche des 7e élections législatives en Éthiopie, les organisations de la société civile indiquent qu'elles intensifient leurs campagnes de sensibilisation à l'échelle nationale afin d'aider les électeurs inscrits à se préparer à voter.

Selon le calendrier de la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE), les électeurs sont appelés aux urnes le 24 ginbot 2018 du calendrier éthiopien (1er juin 2026), ce qui ne laisse plus que quelques jours avant le jour du scrutin.

Les acteurs de la société civile indiquent que la dernière ligne droite avant le scrutin est désormais axée sur l'éducation pratique des électeurs, afin d'aider les citoyens à comprendre les procédures de vote et d'encourager une participation éclairée, en particulier chez les nouveaux électeurs et les jeunes.

L'inscription des électeurs pour cette élection s'est achevée avec succès après plusieurs phases et prolongations organisées entre le 7 mars et le 2 mai 2026.

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Au total, plus de 50,5 millions de citoyens ont été inscrits et ont reçu une carte d'électeur, soit en se rendant en personne aux bureaux d'inscription, soit via la plateforme numérique « Mirchaye » (Mon Élection).

L'élection verra s'affronter 47 partis politiques, avec un total de 10 934 candidats, qui ont activement présenté leurs programmes politiques à travers des campagnes médiatiques dans tout le pays.

Les efforts en matière d'observation électorale et d'engagement civique se sont également considérablement intensifiés.

La NEBE a accrédité 55 organisations d'observation nationales, qui ont déployé plus de 60 277 observateurs à travers tout le pays, tandis que 169 organisations de la société civile mènent actuellement des activités d'éducation et de sensibilisation des électeurs.

Les représentants de la société civile interrogés par l'Agence de presse éthiopienne ont souligné que l'objectif principal de ces derniers jours est de veiller à ce que les citoyens déjà en possession d'une carte d'électeur soient informés, confiants et prêts à participer de manière responsable.

Les organisations communautaires ont également intensifié leurs efforts de mobilisation.

La présidente de l'Association des femmes d'Addis-Abeba, Enatalem Endale, a déclaré que le groupe menait des actions dans toutes les sous-villes afin de sensibiliser ses plus de 500 000 membres, en les encourageant à participer pleinement au processus électoral.

De même, Bereket Birbirsa, président de l'Association de la jeunesse d'Addis-Abeba, a déclaré que des efforts étaient actuellement déployés pour mobiliser les jeunes électeurs et favoriser des choix éclairés, précisant que l'association avait également déployé plus de 2 200 observateurs afin de soutenir le processus et de sensibiliser davantage le public.

Les deux organisations ont souligné que les derniers jours avant le scrutin étaient décisifs, exhortant les citoyens à assumer leur responsabilité civique et à contribuer à une issue pacifique et crédible du processus électoral.