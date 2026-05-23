Ethiopie: Le pays renforce son autonomie en matière de détection et de lutte contre la pandémie

Addis Addis — Selon le ministre d'État à la Santé, le Dr Dereje Duguma, l'Éthiopie renforce progressivement sa capacité à détecter et à faire face de manière autonome aux pandémies grâce à des réformes globales du secteur de la santé.

S'adressant à l'Agence de presse éthiopienne, le Dr Dereje a déclaré que le pays avait mis en oeuvre des réformes politiques de grande envergure et des efforts de modernisation visant à renforcer les systèmes de santé préventifs et curatifs à l'échelle nationale.

Selon le ministre d'État, ces réformes ont considérablement amélioré les infrastructures de santé, renforcé la chaîne d'approvisionnement clinique et élargi l'accès à des services médicaux de qualité dans tout le pays.

Il a évoqué les défis rencontrés pendant la pandémie mondiale de COVID-19.

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Ces défis, notamment la pénurie de kits de dépistage, d'oxygène médical et d'installations de soins intensifs, ont constitué un tournant majeur pour la stratégie de développement du secteur de la santé en Éthiopie, a-t-il rappelé.

« Ces expériences ont fourni des enseignements essentiels et accéléré les efforts visant à mettre en place un système de santé résilient et autosuffisant, capable de détecter rapidement les épidémies et d'y répondre », a-t-il déclaré.

oulignant les progrès accomplis, le Dr Dereje a révélé que l'Éthiopie avait étendu ses installations de production d'oxygène médical, passant de seulement trois usines avant la pandémie à 83 usines opérationnelles à l'échelle nationale.

De ce fait, les établissements de santé de tout le pays peuvent désormais se procurer des réserves d'oxygène vitales dans un rayon de 50 kilomètres.

Le nombre d'hôpitaux équipés d'unités de soins intensifs a également considérablement augmenté, passant de moins de 70 établissements à 198 hôpitaux à travers le pays.

Le ministre d'État a souligné que ces réformes ont jeté des bases solides pour une gestion autonome des crises et une réponse sanitaire d'urgence.

Pour illustrer le renforcement des capacités institutionnelles de l'Éthiopie, il a mis en avant le succès récent du pays dans le diagnostic et l'endiguement d'une épidémie de maladie à virus de Marburg, grâce à son expertise et à ses systèmes nationaux.

De plus, l'Éthiopie a mis en place un vaste dispositif de surveillance et de suivi des maladies destiné à détecter et à endiguer les épidémies récurrentes, notamment le paludisme et d'autres maladies saisonnières.

Le Dr Dereje a ajouté que le ministère de la Santé continue d'investir dans l'éducation, la formation professionnelle et la préparation à une intervention rapide en déployant des professionnels de santé qualifiés dans tout le pays et en renforçant la collaboration avec les communautés locales.

Grâce à des réformes soutenues, à l'extension des infrastructures de santé et à l'amélioration de la préparation aux situations d'urgence, l'Éthiopie se positionne de plus en plus pour faire face de manière autonome aux futurs défis de santé publique, a-t-il déclaré.

Il a en outre souligné que l'Éthiopie allait encore renforcer ses efforts pour améliorer la résilience de son système de santé.