Congo-Kinshasa: Cinq morts et un rescapé dans une attaque de présumés rebelles de l'AFC/M23 à Kabare

Cinq personnes ont été abattues et une autre grièvement blessée dans une fusillade de présumés rebelles de l'AFC/M23, jeudi 21 mai au village Mbayo, en territoire de Kabare (Sud-Kivu).

Selon les informations recoupées dans la région, les victimes sont des civils notamment des bûcherons et agriculteurs identifiés comme habitants des villages Kamakombe et Kashwago.

Ces assaillants ont rassemblé leurs victimes avant de les exécuter à tour de rôle comme témoigne un responsable de la société civile du groupement Bugorhe.

Il a rapporté que ce massacre s'est déroulé dans les circonstances où ces présumés rebelles sont allés attaquer les Wazalendo au niveau de la plantation de Mbayu.

Mis en déroute, selon les informations, par les Wazalendo, à leur retour ils se sont en pris à des paisibles citoyens qui faisaient leurs activités de fabrication des braises.

En juillet 2025, les rebelles de l'AFC/M23 étaient accusés d'avoir abattu cinq personnes en représailles à l'assassinat présumé d'un de leurs éléments par la population à Karambi, territoire de Kabare (Sud-Kivu).