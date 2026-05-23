Congo-Kinshasa: Les FADRC dotées d'un champ de tirs aménagé sur 200 m à Diango à Bunia

Le contingent bangladais de la MONUSCO remis, vendredi 22 mai, aux Forces armées de la RDC (FARDC) un champ de tirs destiné aux exercices militaires à Diango, à une dizaine de kilomètres de Bunia.

Cet espace, aménagé sur 200 mètres, a été construit et équipé grâce au financement du gouvernement bangladais.

La cérémonie de remise de ce champ de tirs a été marquée par des exercices de tirs à l'aide d'armes AK-47 et de revolvers, visant des cibles installées dans cet espace aménagé au pied d'une colline sur une distance de 200 mètres.

Le contingent bangladais y a également construit un bâtiment comprenant une grande salle de réunion, deux bureaux et des toilettes.

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L'objectif de cette réalisation est de permettre aux militaires FARDC de s'exercer régulièrement afin d'améliorer leur précision au combat et de renforcer leurs capacités opérationnelles sur les lignes de front.

Le commandant de la 32e région militaire, qui a réceptionné cette infrastructure, explique l'importance de cette dotation.

« Qu'il y ait paix ou pas, ce champ de tirs qui nous servira toujours aux entrainements à aguerrir nos spécialistes », a fait savoir général David Mushimba.

Présent en Ituri depuis 23 ans, le contingent bangladais de la MONUSCO, dont certains éléments ont perdu la vie dans les opérations de maintien de la paix, apporte un appui important aux FARDC, notamment à travers la formation des troupes ainsi que l'organisation de patrouilles pour la protection des civils.

Le commandant de la 32e région militaire revient sur cette coopération a reconnu l'apport de ce contingent dans la restauration de la paix dans cette partie du pays.

« Nous travaillons avec eux depuis 2003. Dans les opérations ils nous ont appuyé, dans les patrouilles, ils nous appuient les formations des troupes et autres », a souligné cet officier militaire.

Il s'agit du deuxième champ de tir opérationnel des FARDC à Bunia, après celui de Rwampara destiné aux militaires nouvellement recrutés, a précisé cette autorité militaire, qui a également appelé les soldats à demeurer loyaux envers la nation.