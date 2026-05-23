Congo-Kinshasa: Cambriolage à Kindu - Un mort et quatre blessés par balles

Une jeune fille a trouvé la mort et quatre autres personnes ont été grièvement blessées lors d'une fusillade survenue jeudi 21 mai, à Kindu (Maniema), au cours de l'attaque d'un shop de transfert de monnaie par des bandits armés.

Selon des témoins, c'est pendant leur fuite que les assaillants ont tiré à balles réelles, provoquant ce drame.

Le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité s'est rendu sur les lieux du crime pour rassurer la population.

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« Aussitôt informés, nous nous sommes rendus sur place avec les services de sécurité pour nous enquérir de la situation et surtout activer la prise en charge des blessés. C'est pourquoi nous présentons d'abord nos condoléances à la famille de l'illustre disparue et à celles de toutes les autres victimes », a déclaré Taylor Lawamo.

Il a également demandé à la population de garder son calme, assurant que les services de sécurité recherchent activement tous ceux qui sèment l'inquiétude ces derniers jours, à Kindu comme dans les territoires.

Le ministre provincial de l'Intérieur du Maniema a par ailleurs encouragé la population à renforcer le système Nyumba Kumi (10 Maisons) afin d'identifier ces malfaiteurs.

En novembre 2025, le vice-gouverneur du Maniema avait déjà insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les autorités locales, les services de sécurité et la population pour restaurer la paix dans la ville. Katisamba Makubuli avait en outre encouragé les services de sécurité- ANR, DGM, police, armée- à travailler en synergie pour endiguer cette insécurité.