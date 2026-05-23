Congo-Kinshasa: Ebola - L'OMS alerte sur une situation « extrêmement préoccupante » avec près de 750 cas suspects et 177 décès présumés au pays

La situation de l'épidémie d'Ebola en RDC est « extrêmement préoccupante », selon le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom.

Dans une publication datée du 22 mai 2026 sur le réseau social X, il indique qu'à ce jour, 82 cas confirmés d'Ebola et sept décès ont été enregistrés en RDC.

Ce haut fonctionnaire de l'ONU estime toutefois que l'ampleur réelle de l'épidémie est plus importante, avec près de 750 cas suspects et 177 décès présumés.

Tedros Adhanom fait état d'une hausse des cas et d'une riposte rendue difficile par l'insécurité dans certaines zones du pays.

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« L'épidémie d'Ebola en RD Congo se propage rapidement », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse. « Auparavant, l'OMS avait évalué le risque comme étant élevé aux niveaux national et régional, et faible au niveau mondial. Nous révisons actuellement notre évaluation des risques pour le qualifier de très élevé au niveau national, élevé au niveau régional et faible au niveau mondial », a-t-il ajouté.

En Ouganda voisin, la situation est jugée stable. Deux cas confirmés et un décès ont été signalés. Aucun nouveau cas ni décès n'a été enregistré, précise-t-il.

Dr Tedros Adhanom souligne que ces chiffres évoluent grâce à l'amélioration de la surveillance et des tests. Mais il insiste sur le fait que la violence et l'insécurité continuent de compliquer la riposte, notamment dans l'Est de la RDC.

Face à cette situation, il annonce que des équipes supplémentaires de l'OMS ont été déployées en Ituri, épicentre de l'épidémie en RDC, afin de renforcer l'appui aux communautés touchées. Il affirme enfin rester en contact régulier avec les autorités des pays concernés pour coordonner la réponse.