Congo-Kinshasa: Électricité - Le Gouvernement mise sur la réhabilitation et la construction des barrages de Kakobola, Katende et Inga 3

Pour améliorer l'accès à l'électricité en RDC, le Gouvernement Suminwa mise sur la réhabilitation et la construction de nouvelles infrastructures de production, notamment Kakobola, Katende et Inga 3.

Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Électricité, Molendo Sakombi, a présenté ses stratégies lors de sa réponse à une question orale qui lui a été adressée le jeudi 21 mai devant l'Assemblée nationale.

Dans sa réplique, il a également souligné la modernisation des réseaux de transport et de distribution, notamment à Kinshasa, où un plan d'assainissement du réseau de distribution de la SNEL est en cours d'exécution afin de réduire les délestages.

Parmi les recommandations formulées, l'auteure de la question orale, Adèle Bazizane Maheshe, a insisté sur la réhabilitation urgente des infrastructures hydroélectriques pour améliorer l'accès de la population à l'électricité :

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« Aligner dans le projet de loi de finances 2027 la construction de nouvelles centrales hydroélectriques et solaires sur les différentes unités de production à travers l'ensemble du territoire national, afin de réduire les déficits énergétiques actuels, diminuer le service de la dette par la révision des accords de financement, revoir les contrats haute tension et moyenne tension, ainsi que les tarifs haute tension en fonction de l'indexation du cours du cuivre ».

Pour le président de l'Assemblée nationale, le principal défi reste de transformer l'immense potentiel énergétique du pays en véritable moteur de développement.

Aimé Boji reconnaît que l'électricité demeure encore un luxe plutôt qu'un service public accessible à tous en RDC.

« Cette réalité nous impose d'aller au-delà des annonces et d'accélérer les réformes structurelles, l'entretien des réseaux, les investissements dans les infrastructures et l'extension du service à la majorité de nos populations. Notre peuple attend des résultats concrets, mesurables et perceptibles dans son vécu quotidien », a-t-il fait savoir.

Enfin, Aimé Boji a demandé au ministre Molendo Sakombi de présenter, dans un délai de cinq mois, une évaluation des objectifs qui lui sont assignés dans le cadre du programme du Gouvernement.