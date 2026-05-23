Ile Maurice: La CITU interpelle Ranjiv Woochit

Le Congress of Independent Trade Unions (CITU), par l'entremise de son président, Radhakrishna Sadien, monte au créneau face à ce qu'il qualifie de «pratiques injustes» au sein des collectivités locales.

Dans une lettre adressée au ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, le syndicat réclame une intervention urgente concernant une série de transferts jugés arbitraires, touchant les employés affiliés au Local Authorities Employees Union (LAEU) et au Port Louis Municipal Inspectorate Union (PLMIU). Dans ce courrier daté du 21 mai, le CITU affirme que depuis plusieurs mois, des employés sont soumis à un «climat d'instabilité» portant atteinte aux principes de bonne gouvernance et d'harmonie industrielle.

Le syndicat dénonce notamment des transferts effectués sans justification administrative valable, parfois suivis d'un rappel de ces employés à leur poste initial quelques jours plus tard, voire dès le lendemain. Selon la fédération syndicale, cette gestion «incohérente» provoque une forte détresse chez les employés concernés et perturbe leur vie familiale. Le CITU estime également que ces mouvements répétés nuisent au bon fonctionnement des autorités locales et compromettent la continuité du service public.

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Autre point soulevé : le non-respect de la chaîne hiérarchique. Le syndicat affirme que certains employés seraient convoqués directement par le ministère, contournant ainsi les Chief Executives des municipalités concernées. Une pratique que le CITU considère comme une violation des procédures administratives établies.

Radhakrisna Sadien indique que le CITU sollicite une rencontre avec le ministre afin de discuter des protocoles administratifs et de mettre fin à ces pratiques dans les plus brefs délais.