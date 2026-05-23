Ile Maurice: Après dix ans de procédure, Vishal Shibchurn est acquitté

23 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Dossier clos. C'est l'épilogue d'une affaire qui avait secoué la région de Cluny en 2016. Ce vendredi, après dix années d'attente et de débats judiciaires, la Cour intermédiaire a enfin tranché : Vishal Shibchurn est acquitté des accusations de violences graves infligées à Abdool Aslam Noursing.

Âgé aujourd'hui de 52 ans, Sitaram Rohiswar Shibchurn, connu sous le prénom de Vishal, comparaissait pour une affaire d'agression remontant à la nuit du 1eᣴ mars 2016. Le trentenaire blessé à l'époque affirmait avoir été piégé par un appel signalant une panne de voiture. Selon sa version, il aurait ensuite été violemment attaqué à l'arme blanche avant de perdre connaissance. L'agression lui avait causé de lourdes séquelles, notamment au niveau des poignets, entraînant une longue incapacité de travail.

Au fil du procès, plusieurs zones d'ombre sont cependant apparues. La magistrate Sophie Chui Gunness a relevé des incohérences importantes entre les différentes dépositions recueillies durant l'enquête. Certains témoignages ne concordaient pas sur le déroulement exact des événements ni sur l'identité précise des personnes présentes cette nuit-là.

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La Cour a également retenu qu'un groupe d'individus armés et cagoulés aurait été aperçu sur les lieux, compliquant davantage l'identification du ou des véritables agresseurs. Sans preuves solides et devant l'impossibilité d'établir avec certitude qui avait infligé les blessures les plus graves, la justice a estimé que le doute devait bénéficier à l'accusé.

Suspendu de ses fonctions de pompier depuis le début de cette affaire, Vishal Shibchurn a toujours nié les accusations portées contre lui. Défendu par Mes Rama Valayden, Senior Counsel, et Pravesh Nuckcheddy, il a toujours plaidé non coupable.

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