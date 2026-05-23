Madagascar: Jeu d'Echecs/Championnat d'Afrique - Tsinjoviniavo Aina Mahasambatra sacrée championne

Tsinjoviniavo Aina Mahasambatra a décroché le titre africain U14 après son sacre en U12, tandis que six Malgaches se sont hissés dans le Top 10.

Madagascar frappe un grand coup sur l'échiquier continental. Aux Championnats d'Afrique jeunes 2026 disputés en Ouganda, Tsinjoviniavo Aina Mahasambatra s'est adjugé le titre continental dans la catégorie U14, confirmant sa domination dans la discipline. Il s'agit de son deuxième titre africain après celui remporté dans la catégorie U12 en 2023, en Égypte.

Face aux meilleures nations du continent, la délégation malgache, composée de onze joueurs, a signé une campagne remarquable, portée par le sacre de Tsinjoviniavo Aina Mahasambatra dans la catégorie U14 filles.

Engagée parmi 80 participantes, la jeune joueuse malgache a dominé la compétition avec autorité. Invaincue durant tout le tournoi, elle termine avec huit points sur neuf possibles grâce à sept victoires et deux matchs nuls. Un parcours remarquable marqué par une victoire de prestige contre l'Égyptienne Ahmed Mohamed Zakaa, maître FIDE féminine (WFM) et favorite annoncée.

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À quelques rondes seulement du titre, Tsinjoviniavo Aina Mahasambatra a fait preuve d'une maturité impressionnante, gérant la pression pour offrir à Madagascar une médaille d'or historique. Ce sacre dépasse l'exploit individuel : il symbolise la progression constante des jeunes talents malgaches dans une discipline longtemps dominée par l'Afrique du Nord.

Mais la réussite malgache ne s'est pas arrêtée au sommet du podium. La délégation a affiché une densité rare, avec plusieurs joueurs classés parmi les meilleurs du continent dans leurs catégories respectives.

Performance collective

Chez les U12 filles, Tsinjoviniavo Nivo Hasina est montée sur la troisième marche du podium avec sept points sur neuf. Sa compatriote Mamihaja Jessy Randriamazava a terminé sixième après départage, malgré sept victoires au compteur.

Les premières participations ont aussi apporté leur lot de promesses. En U8 filles, Amboarantsoa Aysha Fifaliana Rajaobelina échoue au pied du podium avec une impressionnante quatrième place. Chez les U10 garçons, David Andriamanankasina, également novice à ce niveau, termine invaincu et décroche une sixième position parmi 169 participants.

La performance collective est révélatrice : six jeunes Malgaches intègrent le Top 10 africain. Un résultat qui traduit le travail effectué par les entraîneurs, les clubs et les familles autour de la formation.

À l'heure où la cadence classique s'achève, les regards se tournent déjà vers les épreuves rapides et blitz. Portée par cette dynamique, Madagascar peut nourrir de nouvelles ambitions continentales.

Les résultats malgaches au Championnat d'Afrique jeunes 2026

U14 filles : Tsinjoviniavo Aina Mahasambatra - 1re / 80 (8/9)U12 filles : Tsinjoviniavo Nivo Hasina - 3e / 104 (7/9)Mamihaja Jessy Randriamazava - 6e / 104 (7/9)Amboarantsoa Aysha Fifaliana Rajaobelina (U8) - 4e / 53 (7/9)David Andriamanankasina (U10) - 6e / 169 (7/9, invaincu)Raphaël Razafindrano (U12) - 8e / 198 (7/9)Mbolamamy Jason Randriamazava (U8) - 9e / 63 (6/9)Ayaan R. (U12) - 16e / 198 (6,5/9)Tojomalala Aiko (U16) - 16e / 102 (6/9)Soaniavo Tesla Rajaonarison (U10) - 21e / 91 (5,5/9)Nehemiah Rasolondraibe (U10) - 34e / 169 (5,5/9)