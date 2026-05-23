Madagascar: Témoignage - Un entrepreneur sourd-muet offre une autre vision du voyage

À travers Deaf Travel, Dimby Sombiniaina Raberanto promeut un tourisme inclusif accessible aux personnes sourdes comme aux voyageurs ordinaires.

Le Salon du Tourisme et du Développement Durable 2026 a mis en lumière plusieurs initiatives innovantes. Parmi elles, Deaf Travel, une agence de voyage fondée par un entrepreneur sourd-muet, attire l'attention des visiteurs grâce à son engagement pour un tourisme plus inclusif et accessible.

Fondée par Dimby Sombiniaina Raberanto, Deaf Travel existe depuis une dizaine d'années. L'agence se spécialise dans l'accompagnement des voyageurs à travers une communication adaptée utilisant principalement la langue des signes internationale.

Contrairement aux idées reçues, l'agence ne s'adresse pas uniquement aux personnes sourdes. Son fondateur précise que tout le monde peut profiter de ses services, qu'il soit en situation de handicap ou non.

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Selon lui, l'utilisation de la langue des signes internationale facilite les échanges et met les voyageurs davantage à l'aise durant leurs déplacements.

L'originalité de Deaf Travel réside également dans le parcours de son créateur. D'après Dimby Sombiniaina Raberanto, très peu de personnes sourdes exercent encore comme guides touristiques à Madagascar.

Une initiative rare

Pour communiquer avec les clients ne maîtrisant pas la langue des signes, plusieurs solutions sont utilisées : les échanges écrits, l'accompagnement par des guides connaissant la langue des signes ou encore l'apprentissage progressif de quelques gestes simples.

L'agence suscite particulièrement l'intérêt des touristes venus de France et d'Allemagne, des pays déjà sensibilisés aux questions d'accessibilité et d'inclusion.

Au-delà de l'activité touristique, le fondateur de Deaf Travel souhaite surtout encourager les jeunes en situation de handicap à défendre leurs droits et à croire en leurs capacités.

« Si les personnes handicapées ne font pas connaître leurs droits, personne ne les connaîtra à leur place », affirme-t-il.

L'entrepreneur adresse également un appel aux autorités afin que la langue des signes soit intégrée dans la Constitution malgache, estimant que cette reconnaissance contribuerait à une meilleure inclusion des personnes sourdes dans la société.

À travers cette initiative, Deaf Travel démontre qu'un tourisme plus humain, inclusif et accessible peut devenir une réalité à Madagascar. Une vision du voyage où la différence devient une richesse plutôt qu'un obstacle.