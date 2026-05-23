Madagascar: RAP - 18.3 signe un retour inédit

Près de trois décennies après sa création, le groupe 18.3 prépare un retour très attendu, porté par une tournée de dix dates et de nouveaux projets fédérateurs pour la scène rap malgache.

Après plusieurs années de discrétion, 18.3 s'apprête à retrouver son public. Le groupe emblématique du rap malgache, fondé en 1998 par Slam Jah et Tongue Nat avant l'arrivée de Davy, annonce un retour à travers une tournée de dix dates organisée par SR Event. Toutes les représentations prévues dans cette première phase se dérouleront à Antananarivo, tandis que des collaborations restent envisagées pour d'éventuelles dates en région.

Ce retour marque également le début d'un nouveau partenariat. Une convention a été signée entre le groupe et SR Event, qui accompagnera désormais cette nouvelle étape de son parcours artistique. Le lancement officiel du come-back est prévu en juillet, avec une première grande apparition lors du spectacle Génération 2000's au Palais des Sports. Une autre date est déjà annoncée pour le 31 juillet au Food Court Barea. Les autres rendez-vous seront dévoilés progressivement.

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Pour cette renaissance, 18.3 se présente sous une nouvelle formule. Si le nom du groupe reste inchangé, ce sont désormais Slam Jah et Tongue Nat qui porteront le projet sur scène, entourés d'une équipe composée de musiciens, de choristes et de DJ. Davy, membre historique du groupe, a choisi de prendre du recul par rapport aux spectacles. Selon ses compagnons de route, cette décision n'est liée à aucun différend, mais à ses nombreuses responsabilités professionnelles. Il leur a d'ailleurs donné sa bénédiction pour poursuivre l'aventure et préserver l'esprit du groupe. Les parties qu'il interprétait autrefois seront reprises par Slam Jah et Tongue Nat lors des concerts.

Répertoire historique

L'un des temps forts de ce retour sera également la collaboration annoncée avec Samoela sur le titre « Fitia Taralila », à l'initiative de Sylvanno. Cette rencontre artistique sera présentée dans le cadre de Génération 2000's, événement auquel le groupe participe depuis plusieurs éditions.

« La musique n'a pas de limite», rappelle d'ailleurs Slam Jah, convaincu que l'âge ne constitue pas un frein à la création artistique.

Pour l'instant, aucun nouveau morceau n'est annoncé. Le groupe préfère remettre en lumière son répertoire historique, notamment l'album Minday Figo, qui sera réadapté aux standards actuels tout en conservant son identité d'origine. Les textes, les mélodies et l'essence des chansons resteront intacts. Les membres révèlent même que certaines compositions enregistrées à l'époque n'ont encore jamais été dévoilées au public.

Au-delà du retour de 18.3, les artistes ambitionnent également de rassembler les acteurs du mouvement urbain malgache. Un grand concert annuel est en préparation, avec l'objectif de réunir les rappeurs et artistes RnB autour d'un même concept. Une initiative qui témoigne de la volonté du groupe de contribuer au dynamisme et à l'unité de la scène musicale locale.

Près de vingt-huit ans après sa création, 18.3 entend ainsi prouver que son histoire est loin d'être terminée.