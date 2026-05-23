Madagascar: Session parlementaire - Le projet de loi de finances rectificative se fait attendre

La loi de finance rectificative n'est toujours pas à l'ordre du jour. La société civile exprime son inquiétude.

Le projet de loi de finances rectificative est en attente d'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale dans le cadre de la session ordinaire du Parlement, qui a débuté le 5 mai dernier et devrait s'étendre sur une durée de 60 jours. Cette situation soulève des inquiétudes chez les députés quant au temps suffisant pour étudier et débattre du projet de loi budgétaire avant le vote.

Des membres de la société civile estiment qu'il serait dans l'intérêt des citoyens que le projet de loi de finances rectificative fasse l'objet d'un examen approfondi dans un délai raisonnable. Hony Radert Randrianarison, secrétaire générale du Collectif des citoyens et des organisations citoyennes (CCOC), a exprimé ses préoccupations en ces termes : « Il est préférable que le texte soit déposé dans un délai raisonnable, même si la loi ne l'exige pas, afin d'éviter une adoption précipitée sans débat. La participation des députés est essentielle pour garantir que les besoins des citoyens soient pris en compte. »

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La secrétaire générale du CCOC a également déploré le rejet des demandes de consultation de la société civile dans le processus d'élaboration du projet de texte budgétaire. « Nous avons demandé à être impliqués dans les discussions concernant le contenu et les modifications proposées, mais nos demandes ont été ignorées par les autorités compétentes », a-t-elle regretté.

Délai

Cela soulève des questions sur la prise en compte des préoccupations citoyennes dans les décisions budgétaires, notamment dans un contexte où les questions d'austérité budgétaire demeurent sensibles.

Le délai de présentation des projets de loi de finances au Parlement suscite souvent des controverses et des interpellations de la part des organisations de la société civile. Selon une source proche du ministère de l'Économie et des Finances, le projet de loi de finances rectificative, discuté lors d'un Conseil des ministres, devrait être déposé prochainement auprès de la Chambre basse. « Un délai sera accordé aux députés afin de leur permettre de mener un débat approfondi avant son adoption», a-t-on indiqué.

Le texte budgétaire a des implications significatives sur les politiques publiques et le quotidien des citoyens. Les décisions budgétaires influencent directement les services publics, l'éducation, la santé et le développement économique. Dans ce contexte, le débat parlementaire est crucial afin de s'assurer que le projet de loi de finances rectificative soit aligné sur les priorités de l'État et les besoins des citoyens.

Le CCOC affirme également que le texte doit tenir compte des défis économiques actuels, tels que l'inflation, la stagnation de la croissance économique et les tensions géopolitiques qui affectent l'économie nationale. Une gestion budgétaire prudente pourrait permettre de faire face à ces turbulences tout en soutenant les secteurs clés de l'économie.

Ainsi, le projet de loi de finances rectificative est plus qu'un simple document budgétaire. Il représente une opportunité pour le gouvernement de démontrer son engagement en faveur d'une gouvernance transparente et responsable, en intégrant les préoccupations des citoyens dans ses décisions.