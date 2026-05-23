Madagascar: insécurité - Vingt-et-une personnes arrêtées par la police dans la zone 67Ha et ses environs

En deux opérations menées les 19 et 21 mai dans le quartier des 67Ha, le commissariat du 7e arrondissement a interpellé vingt et une personnes pour vol avec violence et association de malfaiteurs.

Dans le cadre de la lutte contre le vol et l'insécurité, le commissariat du 7e arrondissement a mené des opérations de fouille et de surveillance dans les zones sensibles de 67Ha et ses environs la semaine dernière. En seulement deux jours (les 19 et 21 mai derniers, selon les informations recueillies à la rédaction), vingt et une personnes ont été interpellées au total. La plupart ont été placées en garde à vue pour diverses infractions et faits délictueux.

C'est dans la nuit du mardi 19 mai que s'est déroulée la première opération de fouille et de surveillance dans ces zones sensibles. Dix-sept personnes suspectes ont été arrêtées. La police a procédé aux auditions, et neuf des interpellés ont été déférés au parquet pour vol avec violence, association de malfaiteurs et vol de matériel public. Ils ont tous été placés en détention provisoire à Antanimora après leur passage au parquet.

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Dans la continuité de ses efforts, le commissariat de 67Ha a interpellé trois autres hommes dans la soirée du jeudi suivant, grâce au déploiement de policiers en civil. Les deux premiers ont été surpris en train d'arracher le téléphone d'un passant sur la route menant au marché d'Ambodin'Isotry. Le troisième a été appréhendé par des policiers en civil aux abords du quartier Ravintoto pour vol avec violence. Ces trois derniers sont toujours en cours d'audition avant leur transfert au tribunal.