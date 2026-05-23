Madagascar: Salon du tourisme - La question de la durabilité mise en avant

23 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Lucia Rabarijaona et Fanilo Randriananjarivo

Ouvert officiellement le 22 mai à Antaninarenina, le Salon du Tourisme et du Développement Durable (STTD) réunit professionnels, étudiants et acteurs engagés autour d'un objectif commun : promouvoir un tourisme responsable, concret et accessible à tous à Madagascar.

À sa troisième édition et sous le patronage du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, l'ouverture officielle a été assurée hier par le Secrétaire général du ministère, le Docteur Arilala Léa Razanamaria. Initié et organisé par Mamitiana Andriamaherisoa, l'événement rassemble des professionnels du tourisme, des tour-opérateurs, des étudiants ainsi que plusieurs acteurs oeuvrant dans le domaine du développement durable à Madagascar.

À travers cette rencontre, les organisateurs souhaitent renforcer la sensibilisation autour d'un tourisme responsable et durable, considéré comme un levier important pour l'économie nationale. Cette édition 2026 se distingue par une volonté claire : démontrer concrètement comment le tourisme durable peut être intégré dans les activités quotidiennes du secteur touristique.

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Selon l'initiateur du projet, Mamitiana Andriamaherisoa : « L'objectif principal du salon est de promouvoir un tourisme durable et de conscientiser tous les acteurs sur le fait que le tourisme constitue un pilier important de l'économie à Madagascar ».

Au total, vingt-six stands participent à l'événement. Les exposants mettent en avant des produits 100 % malagasy, dont plusieurs issus du recyclage et d'initiatives écologiques. Charbons écologiques, aliments biologiques et objets recyclés figurent parmi les produits présentés au public.

Plusieurs tour-opérateurs et agences de voyage participent également au salon afin de présenter leurs offres de voyages et leurs circuits touristiques axés sur un tourisme durable et responsable. Leur présence favorise les échanges entre professionnels et visiteurs, notamment les étudiants venus découvrir les réalités du secteur touristique malgache.

« Voir les différents stands et rencontrer des tour-opérateurs nous aide à mieux comprendre les réalités du secteur touristique à Madagascar », confie un étudiant visiteur.

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