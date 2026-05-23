Madagascar: Voirie - Des épaves stationnent sur les trottoirs

Des véhicules hors d'usage occupent des trottoirs dans plusieurs quartiers de la ville des Mille. La Commune urbaine d'Antananarivo va procéder à leur enlèvement.

Des trottoirs de la capitale sont actuellement occupés par des véhicules hors d'usage ou abandonnés. Cette situation perturbe la circulation. « Les trottoirs ne doivent pas non plus servir de lieu de stationnement, qu'il s'agisse de véhicules garés ou d'épaves », a averti la Commune urbaine d'Antananarivo dans un communiqué publié hier.

Face à cette situation, les usagers de la route dénoncent le stationnement anarchique qui complique les déplacements quotidiens. « Circuler dans les rues de la capitale devient de plus en plus difficile. Les véhicules stationnés en bord de route gênent particulièrement la circulation, rétrécissent les chaussées. Parfois, les véhicules doivent s'alterner pour avancer, ou encore les piétons sont obligés d'emprunter la chaussée, car les trottoirs sont occupés », souligne Riantsoa, automobiliste.

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Les trottoirs étant réservés aux piétons, les autorités communales ont effectué hier une descente sur le terrain à Ambohitrakely et Andrainarivo afin de contrôler et de réorganiser les occupations illicites. Toutefois, cette problématique est également constatée dans plusieurs autres quartiers de la capitale, notamment à Anosibe, Andrefan'Ambohijanahary, Ankazomanga, aux 67 Ha, entre autres.

Un délai de 48 heures a été accordé aux propriétaires de véhicules en panne, d'épaves ou stationnés de manière illégale en bord de route pour les retirer. Passé ce délai, la Commune urbaine d'Antananarivo procédera à leur enlèvement par des mesures strictes.

En fourrière

Selon le contrôleur général de police, Albert Estel Ainanirina, directeur des Transports et de la mobilité urbaine (DTMU) au sein de la CUA, les épaves enlevées sont conduites en fourrière, soit à Anosipatrana, soit à Antsakaviro. « Si le propriétaire récupère son véhicule, il doit payer les frais de fourrière. Si le véhicule n'est pas réclamé, la Commune urbaine d'Antananarivo peut engager une procédure de vente aux enchères après l'expiration du délai prévu par la loi », a-t-il précisé.

Par ailleurs, le stationnement en bord de route reste autorisé entre 18 heures et 7 heures du matin, selon le communiqué de la Commune urbaine d'Antananarivo publié hier. Les propriétaires de parkings privés doivent également afficher de manière visible leur autorisation délivrée par la CUA.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une opération de réhabilitation des trottoirs et des espaces piétons à Antananarivo, visant à améliorer la fluidité de la circulation et à garantir un meilleur usage des trottoirs pour les piétons. Les véhicules stationnés de manière abusive ou interdite sur la chaussée sont également sanctionnés.