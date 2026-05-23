Madagascar: Sécurité routière - Un camion percute un portique à Ankadievo

À Ankadievo, sur la route du By-pass, un camion a percuté un portique, provoquant d'importantes perturbations de la circulation. Selon les constats, c'est la benne du poids lourd qui a heurté la traverse horizontale de l'infrastructure, causant des dégâts visibles sur le portique.

Après l'accident, le camion est resté immobilisé sur place pendant un certain temps. Cette situation a compliqué la circulation sur cet axe très fréquenté. « Le camion est resté là pendant un bout de temps. Mais le portique a été enlevé et la circulation a pu reprendre normalement », indique un conducteur de moto desservant régulièrement cette route.

Sous la force du choc, l'infrastructure a été endommagée. Le portique a ensuite été enlevé afin de rétablir la circulation. Malgré cette intervention, l'incident a entraîné d'importants embouteillages sur l'axe du By-pass, surtout dans le sens Iavoloha-Ankadievo. De nombreux véhicules se sont retrouvés bloqués dans de longues files d'attente.

« Le trafic était complètement bloqué pendant plusieurs heures. Les véhicules avançaient difficilement et certains conducteurs ont dû faire demi-tour pour éviter les bouchons », témoigne Njaka, un usager de la route.

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D'autres personnes ont dû recourir à d'autres moyens de transport pour terminer leur trajet. « J'étais obligée de payer une fortune pour arriver à temps à mon lieu de travail, car je ne pouvais pas me permettre d'être absente. J'ai dépensé 15 000 ariary pour me rendre à Analakely », s'exprime Elvina, mère de famille.

L'incident a ainsi provoqué une forte paralysie de la circulation sur le By-pass, avant le retour progressif à la normale après l'enlèvement du portique endommagé.