Madagascar: Santé publique - Un plan contre les intoxications alimentaires se met en place

Mobilisation collective contre les intoxications alimentaires. Les ministères du Commerce et de la Consommation, de la Santé publique, de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et de l'Élevage se sont penchés sur une stratégie commune et sur les actions urgentes à mener pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.

« Si l'on ne définit pas clairement le champ de compétences de chaque entité, nous ne pourrons pas déterminer les actions interministérielles conjointes à mener », a déclaré la ministre du Commerce et de la Consommation, Haingotiana Andriamadison, lors de la rencontre qui s'est tenue à Ambohidahy le 19 mai 2026.

Le ministère du Commerce et de la Consommation a renforcé l'inspection des produits périmés ou avariés, avec la mobilisation des contrôleurs du commerce et de la concurrence à travers toute l'île. Mais l'incident survenu à Ambatomanoina, qui a touché plus de 500 personnes, aurait montré que les produits périmés ne sont pas les seuls en cause. Selon des témoignages, ils ont utilisé de la mayonnaise faite maison, avec des produits non périmés, dans les composés qui ont provoqué les intoxications.

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« C'est une erreur de penser qu'un plat ne présente aucun danger sous prétexte qu'il est fait maison ou fraîchement préparé. En cas de manque d'hygiène, les bactéries microscopiques peuvent proliférer en l'espace de quelques heures seulement », explique Yolandine Nambohoe Venon, directrice de la Protection des consommateurs auprès du ministère du Commerce et de la Consommation.

Cette responsable note même qu'il est déconseillé d'utiliser de la mayonnaise faite maison lors des repas événementiels et qu'il est préférable de choisir de la mayonnaise industrielle, car elle est pasteurisée (débarrassée des bactéries) et contient des conservateurs adaptés.

De son côté, le ministère de la Santé publique annonce la mise en place de formations destinées aux restaurateurs à Madagascar, portant sur l'art culinaire et les normes d'hygiène.