Madagascar: Embouteillages - La mise en place d'une circulation alternée envisagée

Des solutions contre les embouteillages en vue à Antananarivo. La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a réuni hier les acteurs concernés par la circulation dans la capitale. Civils, militaires, ainsi que représentants des secteurs public et privé ont participé à cette rencontre organisée à l'Hôtel de Ville d'Analakely.

L'objectif était de présenter un projet de «circulation alternée» visant à réduire les embouteillages aux heures de pointe dans les zones les plus saturées de la capitale. « La circulation alternée sera appliquée durant les heures de pointe, le matin et le soir. Une commission sera mise en place en urgence afin d'examiner les modalités de mise en oeuvre de cette mesure ainsi que l'ensemble des propositions formulées aujourd'hui, avant de passer à l'étape suivante. Une fois cela réalisé, une grande partie des problèmes de circulation à Antananarivo pourra être résolue », a indiqué Hery Ranaivoson, vice-président de la Délégation spéciale de la CUA, chargé de la circulation.

Le dispositif proposé repose sur un système de circulation alternée basé sur les numéros d'immatriculation pairs et impairs. Cette mesure pourrait être envisagée pour être appliquée les lundis et vendredis pour commencer. Ce sont des jours particulièrement marqués par une forte circulation.

Les participants ont reconnu la nécessité d'apporter des changements pour améliorer la situation des embouteillages dans la capitale. Plusieurs recommandations ont également été formulées, notamment la responsabilisation des usagers : respect des trottoirs par les piétons, installation des commerçants dans des espaces dédiés et respect du Code de la route par tous.

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L'objectif principal de cette initiative est de mettre en place des solutions durables aux difficultés de circulation à Antananarivo.