Madagascar: Eric Andriantsitohaina, coach haltérophilie - « Deux haltérophiles ont le potentiel de se qualifier aux JO »

interview

L'entraîneur national au championnat d'Afrique en Égypte, Eric Andriantsitohaina, retrace la préparation et évoque l'objectif du camp malgache. Cet olympien de Tokyo 2020 est multiple champion d'Afrique.

Pouvez-vous dévoiler votre préparation pour pouvoir obtenir ces résultats impressionnants ?

La préparation des athlètes confirmés dure trois mois. Je parle des athlètes déjà préparés au sein de leur club, à raison de deux à trois séances d'entraînement par semaine. Ces dernières années, nous avons de bons athlètes après les formations des entraîneurs en Chine en 2018 et 2022. Les trois derniers mois de précompétition sont consacrés au suivi plus strict, exigeant l'assiduité à l'entraînement, avec une fréquence de cinq séances par semaine.

Nous intensifions les charges et il faut bien planifier le côté technique. Durant les trois dernières semaines avant la compétition, les athlètes procèdent au regroupement, une période d'affinement et de préparation psychologique, d'affinement du poids du corps et de gestion du régime alimentaire.

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Après Rosina Randafiarison, avons-nous la chance de qualifier des athlètes aux JO 2028 ?

Deux de nos athlètes sont actuellement au summum de leur forme. Pour moi, l'âge d'un champion se situe entre 25 et 30 ans. Je parle de Ricardo et Tojo, qui viennent de briller au championnat d'Afrique. Ils ont le potentiel d'obtenir une qualification directe.

Mais la course reste toujours rude. Rosina va reprendre elle aussi sa préparation. Nous avons également des relèves de 16 et 17 ans que nous avons alignées au championnat d'Afrique. Elles sont en phase de transition et elles s'adapteront au fil du temps à l'ambiance du haut niveau en étoffant leur palmarès. À l'âge des champions, elles pourront obtenir facilement la qualification.

L'haltérophilie malgache a toujours brillé sur la scène internationale, quels sont vos atouts ?

Ce n'est pas le fruit d'un travail d'un jour. C'est une question de bases fondamentales. Je prends l'exemple du football : il faut mettre en place plusieurs écoles de foot, disposer d'entraîneurs qualifiés et organiser des formations. Ainsi, les athlètes peuvent logiquement atteindre un bon niveau technique. Il est alors normal que la discipline brille. Il faut aussi adopter une bonne méthode de travail à l'entraînement.

Nos atouts résident également dans le sérieux du suivi nutritionnel et psychologique. C'est très important. Dans les compétitions de haut niveau, les participants aux championnats du monde et aux Jeux olympiques sont tous de grands champions. C'est là que le mental fait la différence. Ce qui nous manque, c'est un centre de formation de haut niveau bien équipé. Nous pourrions franchir cette étape ultérieurement.