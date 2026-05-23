Madagascar: Rallye Motul 7 - Plusieurs cadors sur la ligne de départ

Engouement impressionnant. Il était prévisible que le Rallye, format sprint de deux jours comptant pour la première manche du championnat de Madagascar des rallyes, attire beaucoup plus d'intéressés en raison du budget réduit. La 7e édition du Rallye Motul, organisée par le club FMMSAM les 29 et 30 mai, sera longue de 72 km. La distance totale s'élève à 129 km avec les liaisons de 57 km. Trente-neuf équipages sont engagés pour prendre le départ de cette manche inaugurale de la saison. Les gros calibres seront tous de la partie.

Le champion en titre, Mathieu Andrianjafy, qui changera de copilote après une saison réussie avec le rookie Hery-Possible l'an passé, sera cette fois en compagnie de Nath. Le sextuple champion de Madagascar conduira la même Subaru avec laquelle l'Enfant Terrible avait remporté le sacre national en quatre saisons successives.

Plus puissante

Classé troisième au sommet national l'an passé, Aro Kiady, qui était un habitué du podium ces trois dernières saisons, sera aux côtés de Chayenne sur une Subaru lors de ce premier rallye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le vainqueur de la dernière manche nationale en 2025, Tahina Razafinjoelina, sera copiloté par sa fille Fitia, toujours aux commandes d'une Subaru. Ce pilote n'a disputé qu'une seule manche l'an passé. Le principal challenger de Mathieu en 2024, Frédéric Rabekoto, en compagnie d'Andry Tahina pour la deuxième année consécutive, pilotera cette saison une Mitsubishi R4.

À sa quatrième saison au championnat malgache, le pilote réunionnais Esteban Marchand, aux côtés de Patou Rajaonarivelo, a opté pour une voiture plus puissante et sera aux commandes d'une Subaru. Olivier Ramiandrisoa, champion de Madagascar de slalom en 2024, conduira pour la troisième saison d'affilée une Mitsubishi Evo X.

Huit épreuves spéciales, dont quatre différentes, seront au menu des concurrents durant ces deux jours. La spéciale d'Anjeva-Ambohimatsinjo (10,40 km) sera empruntée à deux reprises le vendredi matin, puis deux passages également dans l'après-midi pour l'ES Ambohibiahangy-Ambohimatsinjo (7,60 km). Les équipages reprendront l'inverse de ces mêmes spéciales le samedi.