Madagascar: Jubile - Tsiakoraka fête ses quarante ans de scène au CCESCA

Le temps a passé, mais les mélodies de Tsiakoraka continuent de résonner dans le coeur de plusieurs générations. Ce jour, au CCESCA Antanimena, le groupe célèbre ses 40 ans de scène à travers un concert anniversaire exceptionnel pour cet après-midi qui marque son grand retour devant le public.

Pour l'occasion, la formation proposera près de 2 heures et demie de spectacle, avec une trentaine de titres au programme. Une dizaine d'entre eux sont des nouveautés afin d'offrir une nouvelle couleur musicale tout en préservant leur identité. « Des anciennes et nouvelles chansons seront présentées pour satisfaire notre public », explique Fidy Raoelison, chanteur et membre fondateur du groupe depuis 1983.

Au-delà de l'aspect festif, ce concert sera chargé d'émotion. Les membres de Tsiakoraka rendront hommage à plusieurs compagnons disparus, notamment Setra, décédé en 1993, Doda en 2016 et Rabefitia en 2020. « Nous pensons à ceux qui nous ont quittés. Nous sommes heureux d'être encore là et de pouvoir donner satisfaction au public », confie Fidy Raoelison.

Belle histoire

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Fondé en 1983, Tsiakoraka s'est imposé au fil des années grâce à ses harmonies vocales et à un répertoire mêlant notamment country, blues et diverses influences musicales. Le groupe compte aujourd'hui neuf membres : Fidy, Gerd, Liva, Poly, Rolly, Fenitra, unique femme de la formation, ainsi que Rado et Tantely, deux musiciens intégrés plus tard et qui ont contribué à insuffler un nouveau souffle à l'ensemble.

Après une longue période de discrétion liée aux obligations professionnelles et familiales de chacun, les membres ont décidé de relancer l'aventure. « Le groupe ne s'est jamais séparé. Nous avons simplement traversé une période où il était difficile de se retrouver. Puis nous avons décidé de faire revivre cette belle histoire », souligne Fidy Raoelison.

Auteur de plusieurs compositions aux côtés des regrettés Setra et Doda, il rappelle également que les chansons de Tsiakoraka sont avant tout « des chansons qui viennent du coeur». Parmi les titres les plus emblématiques figurent Te ahita anao, Tamboho, Raha sitrakao ou encore Ny ankizy, des morceaux qui continuent d'accompagner le public depuis plusieurs décennies.

Pour cette célébration, le groupe accueillera également la formation Levelo en tant qu'artiste invitée. Une manière de partager avec le public un anniversaire qui s'annonce comme un moment fort de retrouvailles et de transmission.