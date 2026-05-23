Madagascar: Sport Auto Thailand/ Super Series GT3 - Iaro Razanakoto termine troisième aux qualifications

23 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Pour sa première course en Gran Turismo 3 (GT3), le pilote international malgache Iaro Niaina Razanakoto, au volant d'une Audi R8 Evo II GT3, termine à la troisième place à la première qualification du TTS Thaï Super Series, hier sur le circuit international de Chang à Buriram, en Thaïlande. Son coéquipier, le Thaï-Norvégien Sandy Kraokaew Stuvik triple champion en Thaïlande, termine quant à lui en tête à la deuxième qualification.

Lors de l'essai libre du jeudi, la Team B-Quik Absolute Racing avait terminé première au classement général et avait réalisé le meilleur chrono de 1 :35.408. Le duo de la Team B-Quik Absolute Racing sera en troisième position sur la grille du départ lors de la première manche de ce samedi. Iaro, connu sous le pseudo « Jommanbou » conduira en premier pour la première course de 30 minutes. Le coup d'envoi sera donné à 13h 10, heure malgache. Sandy prendra ensuite le relais pour la seconde période.

Et pour la Race 2, programmée dimanche à 9h 25, ce sera au tour de Sandy de conduire en premier. Il sera quant à lui en pole position. Iaro assurera cette fois la deuxième partie de la course.

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