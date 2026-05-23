Madagascar: Concert - La Chorale Maintimolaly déploie un programme riche

Pour célébrer ses 45 années de service à travers le chant chrétien, la Chorale Maintimolaly Ambohitantely (CMA) met en oeuvre un programme mêlant actions spirituelles, sociales et solidaires tout au long de l'année.

Fondée le 9 avril 1981, la CMA poursuit depuis plus de quatre décennies sa mission d'évangélisation et de partage de la Bonne Parole à travers la musique. À l'occasion de cet anniversaire, la chorale lance notamment « Raiso », un projet d'art-thérapie musicale destiné aux jeunes incarcérés ainsi qu'aux personnes marginalisées ou exclues de la société. Cette initiative vise à offrir à ces publics un espace d'expression, d'écoute et d'accompagnement grâce à la musique.

Les festivités ont débuté dimanche dernier par un concert à la FJKM Ambohitantely. Le programme se poursuivra avec deux concerts de levée de fonds, une mission dans le Grand Sud de Madagascar, un déjeuner festif réunissant membres et sympathisants, ainsi qu'un concert de Noël qui viendra clôturer cette année de célébration.

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Forte d'un répertoire de près de 200 compositions et d'environ 200 membres répartis à travers le monde, dont la majorité réside à Madagascar, la chorale nourrit également des ambitions de développement. Elle prévoit notamment la mise en place d'un projet de tourisme durable incluant l'acquisition d'un véhicule destiné à ses besoins logistiques, tout en contribuant à la création d'opportunités d'emploi pour certains de ses membres.

À travers ce programme anniversaire, la Chorale Maintimolaly Ambohitantely célèbre son riche parcours tout en réaffirmant sa vocation spirituelle, son engagement social et sa volonté de consolider son autonomie pour les années à venir.