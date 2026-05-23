Madagascar: Basketball 3X3/Coupe du monde - Les Ankoay masculins s'affûtent avant le Mondial en Pologne

Après une préparation rythmée par des regroupements et des matchs de mise en jambes, la sélection nationale masculine de basketball 3x3 dispute ce week-end le Red River Lite Quest à Maevatanana. Ce tournoi revêt une importance particulière puisqu'il se déroule à quelques jours du départ des Ankoay pour la Coupe du monde FIBA 3x3, prévue en Pologne du 1er au 7 juin.

Pour les Ankoay, l'objectif dépasse largement la quête du trophée. Ce rendez-vous sert surtout de répétition générale avant d'affronter les meilleures nations mondiales. Intensité, cohésion, gestion des temps faibles et automatismes offensifs seront observés de près.

«Nous sommes venus à Maevatanana afin de rechercher davantage d'intensité dans les matchs face à des joueurs expérimentés du championnat N1A.

Nous mettons surtout l'accent sur le travail physique et l'adresse à longue distance car affronter des joueurs de grande taille en Coupe du monde nécessite cette adresse de tir longue distance pour faire la différence», confie Jean de Dieu Randrianarivelo, coach des Ankoay.

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Et Jean de Dieu Randrianarivelo de continuer: « Le basketball 3x3 impose un rythme effréné où chaque erreur se paie immédiatement. Avec des rencontres disputées sur dix minutes ou jusqu'à vingt-et-un points, la moindre baisse de concentration peut inverser une partie.

D'où l'importance pour les Ankoay d'accumuler encore du temps de jeu collectif avant le Mondial ».

La sélection malgache a récemment enchaîné plusieurs campagnes internationales remarquées, qui ont permis au pays de s'imposer comme l'une des références africaines de la discipline. L'équipe masculine nourrit désormais l'ambition de franchir un cap sur la scène mondiale. Participer ne suffit plus : l'objectif est de rivaliser avec les grandes nations du circuit

L'absence remarquée de certains cadres et l'intégration de nouveaux profils rendent cette phase de préparation encore plus importante. Chaque joueur doit trouver sa place dans les rotations et s'adapter aux exigences tactiques imposées par le staff.