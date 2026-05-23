Madagascar: À l'IFM - «Mandrakizay Doria» explore les identités de l'océan Indien

23 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le programme « Récits de l'océan Indien : entre invisibilité et singularité » mettra à l'honneur les enjeux liés à la transmission culturelle à travers la projection du film Mandrakizay Doria et plusieurs rencontres.

Les récits de l'océan Indien seront au coeur des échanges le 30 mai prochain à l'Institut français de Madagascar (IFM). À travers son programme intitulé « Récits de l'océan Indien : entre invisibilité et singularité », l'établissement souhaite valoriser des histoires encore peu représentées sur la scène internationale, tout en mettant en avant la richesse et la singularité des identités culturelles de la région.

L'événement sera rythmé par la projection de Mandrakizay Doria, suivie d'une table ronde consacrée au thème : « Pérenniser le patrimoine à l'écran ». Parmi les intervenants figurent le réalisateur Franco Clerc, Nirihasina Rakotoarimalala et Mihamintsoa Rakotoniaina. Cette rencontre permettra également d'aborder les différentes façons dont le cinéma contribue à raconter et à transmettre les histoires qui façonnent les identités de l'océan Indien.

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À travers cette initiative, l'IFM entend offrir une plus grande visibilité aux récits régionaux et encourager une meilleure reconnaissance de leur diversité. Une invitation à découvrir des regards singuliers sur un territoire dont les cultures continuent d'inspirer la création contemporaine.

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