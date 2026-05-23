Sénégal: Le président limoge son Premier ministre

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a limogé vendredi son Premier ministre Ousmane Sonko et dissous le gouvernement, une décision qui plonge le pays dans une nouvelle incertitude, alors qu'il traverse déjà une grave crise de la dette et des négociations difficiles avec le FMI.

La rupture consomme des mois de tensions croissantes entre les deux anciens alliés. Sonko avait soutenu la candidature de Faye en 2024, après avoir lui-même été empêché de se présenter pour une condamnation en diffamation. Faye l'avait ensuite nommé Premier ministre. Leur alliance n'aura pas survécu à l'exercice du pouvoir.

Le contexte est explosif. Le FMI a gelé son programme de prêt de 1,8 milliard de dollars après la découverte d'une dette mal déclarée, portant l'endettement fin 2024 à 132% du PIB. Sonko s'opposait fermement à toute restructuration de la dette - estimée à 13 milliards de dollars - et avait refusé une hausse des prix des carburants réclamée par le ministre des Finances. Des positions qui ont visiblement creusé le fossé avec Faye.

La question qui agite Dakar : que va faire Sonko ? En mars, il avait prévenu qu'il était prêt à retourner dans l'opposition si Faye s'écartait de l'agenda du parti Pastef, qui domine pourtant l'Assemblée nationale, et pourrait compliquer toute réforme nécessaire à un accord avec le FMI.