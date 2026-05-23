Tunisie: Géoparc du Dhahar - L'inscription au réseau mondial de l'Unesco marque un nouvel élan pour le gouvernorat de Médenine ( Ministre)

Tunis — L'inscription du géoparc du Dhahar au Réseau mondial des géoparcs de l'UNESCO marque un nouvel élan pour le gouvernorat de Médenine et confirme, une nouvelle fois, que la Tunisie regorge de richesses naturelles, a déclaré vendredi, soir, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya.

Le ministre s'exprimait à l'ouverture de la cérémonie officielle organisée à Beni Khedèche, à l'occasion de l'intégration du géoparc du Dhahar au Réseau mondial des géoparcs de l'UNESCO et de l'obtention du label « Géoparc mondial UNESCO ».

Selon lui, cette reconnaissance internationale constitue un levier pour soutenir l'activité touristique dans la région et dynamiser l'artisanat.

Il a ajouté qu'«un important travail attend tous les intervenants du secteur touristique afin d'élaborer un programme spécifique de promotion du Dhahar et de commercialisation de cette destination ».

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De son côté, le directeur général de l'Office national tunisien du tourisme (ONTT), Mehdi Haloui, a indiqué que l'inscription du géoparc du Dhahar sur la liste mondiale de l'UNESCO représente un acquis national pour la Tunisie et pour la région de Médenine.

Il s'agit, selon lui, du deuxième classement de ce type après l'inscription de Djerba au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Il a ajouté que cette inscription renforcera également le rayonnement du tourisme tunisien et de la destination Tunisie en général, notamment, dans le cadre de la désignation de la Tunisie, capitale du tourisme arabe.

Cela nécessite, selon lui, une diversification accrue de l'offre touristique ainsi qu'une meilleure valorisation des nombreux sites et monuments du pays méritant une reconnaissance internationale et capables d'enrichir davantage la carte touristique tunisienne.

Pour sa part, Mohsen Ben Hsine, président du projet du géoparc du Dhahar, a estimé que cette inscription constitue un outil de développement permettant de renforcer la coopération avec les géoparcs à travers le monde, d'échanger des expertises, de développer des projets communs et de mettre en place un nouveau modèle de développement fondé sur le tourisme géologique, scientifique et culturel, générateur d'une dynamique économique dans la région.

Il a également mis en avant le rôle essentiel des populations locales dans la préservation de ce patrimoine et dans le développement du site à travers diverses activités.

Pour rappel, le géoparc du Dhahar, dont l'inscription au Réseau mondial des géoparcs de l'UNESCO a été annoncée le 27 avril dernier, s'étend sur la chaîne montagneuse du Dhahar, de Matmata au nord jusqu'à Remada au sud, couvrant les gouvernorats de Tataouine, Médenine et Gabès sur une superficie de 6 375 km².

Le site renferme des formations rocheuses uniques et des sites fossilifères d'importance internationale. Il abrite un patrimoine exceptionnel constituant un véritable musée scientifique à ciel ouvert, avec des paysages naturels spectaculaires témoignant de l'histoire géologique de la Terre.