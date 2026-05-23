Ile Maurice: Des suspects à l'hôpital, des armes recherchées

Rebondissements dans l'affaire des violents incidents de Camp-Thorel, dimanche dernier. Alors que cinq suspects ont été maintenus en détention dans le cadre de l'enquête policière, la journée de vendredi a connu son lot de happenings, entre problèmes de santé, transferts à l'hôpital, recherches d'armes et nouvelles saisies.

Un sergent de la CID de Moka, appelé à témoigner, a expliqué que la police s'oppose pour l'instant à toute remise en liberté des suspects, invoquant deux risques majeurs : la manipulation de preuves et une possible interférence avec les témoins.

Les cinq hommes arrêtés dans cette affaire -Ashfaaq Jamalsah, Rajen Luchmedu, Julien Bernard, Gérard Céleste et Noorani Jamalsah- auraient présenté divers problèmes de santé durant leur détention. Après plusieurs échanges entre les représentants légaux des suspects et les enquêteurs, la décision a été prise de les transférer vers un établissement hospitalier afin qu'ils puissent recevoir des soins médicaux, tout en restant sous surveillance policière.

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Devant le tribunal de Moka, la motion de remise en liberté conditionnelle de Rajen Luchmedu a également été débattue, jeudi matin. La magistrate chargée du dossier doit rendre sa décision concernant la demande de libération conditionnelle lundi à 11 heures.

Interrogatoires en cours

Pendant ce temps, l'enquête se poursuit à un rythme soutenu. Les autorités recherchent plusieurs armes qui auraient été utilisées ou transportées lors des affrontements. Selon les enquêteurs, des fouilles ont déjà été effectuées dans plusieurs zones, notamment dans des champs de canne.

A vendredi, ils recherchaient encore une arme à feu, un sabre, un taser, ainsi que d'autres objets potentiellement utilisés durant les affrontements. Cependant, le jour des incidents, les policiers avaient déjà procédé à plusieurs saisies importantes dans des véhicules interceptés sur place : un fusil sous-marin, une batte de baseball, ainsi qu'une voiture et un 4x4. Tout est sous scellés.

L'enquête est loin d'être terminée. Selon les autorités, plusieurs personnes - témoins, victimes et suspects - doivent encore être entendues dans les trois semaines à venir.

Pour rappel, des incidents ont opposés des habitants de Camp-Thorel et des utilisateurs de quads circulant sur un parcours de santé de la région dimanche dernier. La situation aurait rapidement dégénéré en violents affrontements, nécessitant l'intervention de plusieurs unités spécialisées, notamment la Special Support Unit, la Special Mobile Force et le Groupe d'intervention de la police mauricienne.